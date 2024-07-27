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大雨澆不熄中華隊熱情　戴資穎、孫振巴黎奧運開幕式勇猛揮旗

▲▼戴資穎分享開幕式乘船照片，現場出現明顯雨勢 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

▲戴資穎巴黎奧運開幕式大雨掌旗，賽前分享與眾多中華隊好手合照 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

記者杜奕君／巴黎報導

2024年巴黎奧運開幕式，台灣時間凌晨1點30分正式盛大展開，此次開幕式以「遊船」方式在塞納河畔進行，可說是奧運史上別開生面的榮耀時刻。至於被排在第74艘船出發的中華隊，選手、教練合計共33人，掌旗官則由羽球天后戴資穎、霹靂舞王孫振共同擔任掌旗官重任，替中華隊在本屆奧運開啟穩健的第一步！

此次中華台北代表團在巴黎奧運開幕式上，進場名單油團本部總領隊張煥禎帶隊，包括夏淑蓉副總幹事、林雅婷安全官、林瀛洲醫療長、孫淑芬競賽督導、高馥淇秘書等6人。

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參與選手、教練名單如下：

游泳：王冠閎、韓安齊、黃智勇教練
拳擊：林郁婷、甘家葳、陳念琴、曾自強教練、柯文明教練
桌球：莊智淵、高承睿、鄭怡靜、鄭佳奇教練
霹靂舞：孫振（男掌旗）、蘇志鵬教練
田徑：楊俊瀚、林昱堂、彭名揚、張博雅 、曾孝生教練、蔡易達教練
擊劍：陳弈通、王三財教練
體操：丁華恬、蔡恆政教練
輕艇：張筑涵、吳少璿
羽球：戴資穎（女掌旗）、 李洋 、李佳馨、賴建誠教練、陳宏麟教練
網球： 曹家宜 、謝政瀛教練

其中，中華隊被安排與塔吉克、坦尚尼亞、查德等3國代表團同船遊河，中華隊預計登船時間為台灣時間27日凌晨2時25分登船從奧斯特利茨橋出發，直到凌晨3點55分才會正式於耶拿橋下船，船艇遊河航行時間預計為42分鐘。

此次各國掌旗官「星光」也相當閃耀，美國隊由NBA洛杉磯湖人天王球星詹姆斯擔任，希臘也由NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波出任，至於德國也派出NBA球星施洛德出任此次掌旗官，搭配優美柔和音樂，讓各國參與奧運的菁英好手能夠以遊河方式，接受全場觀禮民眾祝福致意。

被排在第74艘船出發的中華健兒，掌旗官之一的戴資穎拿著中華隊會旗登上船艇，另一位掌旗官孫振也在戴資穎身旁。中華健兒在台灣時間凌晨3點40分駛入轉播畫面，戴資穎與孫振奮力揮舞旗幟，所有參與開幕式國手雖然有部分成員穿上雨衣，也依舊熱情揮動手上會旗，展現中華健兒奮戰精神。

▲▼中華代表團進場。（圖／中華奧會提供）

▲中華代表團於台灣時間27日凌晨3點40分乘船開幕式進場。（圖／中華奧會提供）

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