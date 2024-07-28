快訊／楊勇緯巴黎奧運挫敗無緣奪牌　劉文等：給他時間調適

記者杜奕君／巴黎報導

巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，中華隊「柔道男神」楊勇緯在8強戰中箭落馬，掉入敗部賽事情況下，宿敵日本好手永山龍樹對決仍吞敗提前出局。楊勇緯最終無緣替中華隊奪下獎牌殊榮。賽後教練劉文等直言，「楊勇緯目前心情尚未平復，必須給他時間調適。」

▲楊勇緯本屆巴黎奧運無緣奪牌，教練盼外界給他時間與空間調適。（圖／中華奧會提供）

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楊勇緯過去4度交手永山龍樹，全數吞下敗績，但此戰在非勝不可的強大壓力下，開賽雙方互探虛實，楊勇緯使出大內割未能成功搶分，永山龍樹同樣未能越雷池一步。但永山龍樹關鍵時刻在剩下3秒取得外割半勝，也讓楊勇緯本屆奪牌夢碎。

賽後楊勇緯明顯心情低落，婉拒媒體任何採訪，教練劉文等強調，「比賽本來就是這樣，今天狀況第1場沒很順利，但基本節奏有控制好。第2場對手掌握更好，我雖然有向裁判抗議，但他們決定得分，也只能尊重接受。」

至於和永山龍樹一戰，劉文等則表示，「我個人認為他發揮得很好，尤其是最後當然對方也拚命要想要得分。基本上其實勇緯在對方還沒得分之前，他整個狀況都有在掌握之中，比起前兩場有更投入在比賽之中。」

談到楊勇緯吞敗賽後情緒久久無法平復，劉文等透露，「他就還在調適期，所以可能沒辦法跟各位來做一個比賽過程的報告，他也希望說我出來的時候跟各位說明，因為心情上他還沒辦法做調適。現在就是給他時間、空間，未來能持續出來比賽，然後繼續為國爭光！」

▲楊勇緯本屆巴黎奧運無法在柔道項目替中華隊搶下首金。（圖／中華奧會提供）