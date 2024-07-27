運動雲

>

快訊／巴黎奧運射箭混雙加賽　雷千瑩、戴宇軒快意射退荷蘭

▲巴黎奧運中華射箭隊戴宇軒。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運中華射箭隊戴宇軒在混雙加賽射出10分佳績。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

2024年巴黎奧運中華射箭混雙，台灣時間27日傳來捷報！雷千瑩、戴宇軒在奧運規則「加射」與荷蘭爭奪最後16種子，最終荷蘭對手在每人僅有1箭機會下，分別射下10分、8分，中華隊方面，強調果斷的雷千瑩射下9分，戴宇軒則是強勢射出10分，讓中華隊順利在加射賽以19比18勝出，拿下第16種子。

由於日前的射箭個人、團體排名賽，中華隊在混雙總分最終與荷蘭同分情況下，根據奧運制度必須在今日進行每人1箭的加賽，來決定混雙對抗賽第16種子誰屬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日射出10分箭的戴宇軒表示，「因為真的是第一次，這段時間就調整心態，在場上就是想把平常練習設定的動作、心理狀態，用一支箭馬上調整起來。」

老經驗的「雷母」雷千瑩則說道，「沒有特別的感覺，對抗賽會比較專注，但其實也沒辦法去多思考，因為就只有30秒，很快就結束，所以沒有特別感覺，我給自己的目標就是要果斷是完成每一支箭，雖然分數是9分，但執行的過程是很滿意的。」

教練劉展明透露，「其實加賽沒特別做甚麼另外的準備，就是平常心應戰，只有告訴選手把動作做流暢，果斷一點、有信心完成。只是今日因下雨天氣濕冷，有提醒選手保暖，特別是指套碰到雨水比較容易濕滑，射完要去用毛巾弄乾，外套都要穿好，不要感冒。」

接下來混雙對抗賽將交手強敵南韓，戴宇軒強調，「不管對誰，大家分數一定很相近，怎麼樣把自己的狀態發揮到最順，也是練習時能掌握最好的狀態上，基本上沒太大的問題，對手是我無法控制的，只要發揮好自己的氣勢跟節奏，上場就不會有太大問題。」

▲中華射箭女團雷千瑩、邱意晴、李彩綺。（圖／中華奧會提供）

▲雷千瑩和戴宇軒攜手搶下射箭混雙晉級門票。（圖／中華奧會提供）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運射箭雷千瑩戴宇軒2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／林真豪強勢出擊　巴黎奧運柔道女子48公斤級闖16強

快訊／林真豪強勢出擊　巴黎奧運柔道女子48公斤級闖16強

快訊／柔道男神楊勇緯招牌三角固　巴黎奧運16強賽驚險過關

快訊／柔道男神楊勇緯招牌三角固　巴黎奧運16強賽驚險過關

快訊／巴黎奧運開幕式「全員濕透」　中華代表團上岸直返選手村

快訊／巴黎奧運開幕式「全員濕透」　中華代表團上岸直返選手村

快訊／雨大到詹皇也難擋！　詹姆斯美國隊掌旗「穿雨衣」進場

快訊／雨大到詹皇也難擋！　詹姆斯美國隊掌旗「穿雨衣」進場

大雨澆不熄中華隊熱情　戴資穎、孫振巴黎奧運開幕式勇猛揮旗

大雨澆不熄中華隊熱情　戴資穎、孫振巴黎奧運開幕式勇猛揮旗

快訊／巴黎奧運開幕式安檢超嚴格　環保筷子、吸管也被沒收

快訊／巴黎奧運開幕式安檢超嚴格　環保筷子、吸管也被沒收

快訊／巴黎奧運開幕式前「下暴雨」　全球媒體成落湯雞

快訊／巴黎奧運開幕式前「下暴雨」　全球媒體成落湯雞

王冠閎和韓安齊好交情　巴黎奧運期待參與開幕式

王冠閎和韓安齊好交情　巴黎奧運期待參與開幕式

巴黎奧運接駁車狀況多　「台灣蝶王」王冠閎危險席地而坐盼支援

巴黎奧運接駁車狀況多　「台灣蝶王」王冠閎危險席地而坐盼支援

中華射箭混團要加射　戴宇軒：一定把荷蘭幹掉

中華射箭混團要加射　戴宇軒：一定把荷蘭幹掉

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

熱門新聞

「冰粽事件」後又用釣竿騷擾李雅英　悍將球團禁止入場

楊勇緯拚台灣巴黎奧運首金　16強淘汰賽對手確定了

快訊／柔道男神楊勇緯招牌三角固　巴黎奧運16強賽驚險過關

美媒評開幕式各國出場團服！大讚中華隊：將時尚帶到巴黎

搭船參加奧運開幕式頭髮都濕了　戴資穎：這輩子都忘不了

快訊／巴黎奧運第1金出爐！　中國10公尺空氣步槍混合團體摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷騷擾李雅英　悍將列為黑名單

2楊勇緯拚金牌16強淘汰賽對手確定了

3楊勇緯招牌三角固　巴黎奧運直闖8強

4美媒大讚中華隊團服：將時尚帶到巴黎

5搭船參加開幕式　戴資穎一輩子忘不了

最新新聞

1連六屆！中國再拿下女雙3公尺跳板跳水金牌

2悍將大巨蛋2萬1千名觀眾刷新隊史

3楊勇緯8強賽不敵哈薩克名將

4林真豪柔道拚8強失利　巴黎奧運止步

5小龍女選出16位　9月登上大巨蛋

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

「餵」巴黎中華健兒而戰　設膳食中繼站供營養料理

杰戈生涯首勝歸功隊友守備！　鋒總按讚：慢慢熟悉中職打者

魔獸抵台高喊「終於回台了」　睽違2年在寶島球迷面前打球

奧運選手村國際區超齊全　家樂福、沙龍及超大專賣店

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366