快訊／巴黎奧運射箭混雙加賽　雷千瑩、戴宇軒快意射退荷蘭

▲巴黎奧運中華射箭隊戴宇軒在混雙加賽射出10分佳績。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

2024年巴黎奧運中華射箭混雙，台灣時間27日傳來捷報！雷千瑩、戴宇軒在奧運規則「加射」與荷蘭爭奪最後16種子，最終荷蘭對手在每人僅有1箭機會下，分別射下10分、8分，中華隊方面，強調果斷的雷千瑩射下9分，戴宇軒則是強勢射出10分，讓中華隊順利在加射賽以19比18勝出，拿下第16種子。

由於日前的射箭個人、團體排名賽，中華隊在混雙總分最終與荷蘭同分情況下，根據奧運制度必須在今日進行每人1箭的加賽，來決定混雙對抗賽第16種子誰屬。

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今日射出10分箭的戴宇軒表示，「因為真的是第一次，這段時間就調整心態，在場上就是想把平常練習設定的動作、心理狀態，用一支箭馬上調整起來。」

老經驗的「雷母」雷千瑩則說道，「沒有特別的感覺，對抗賽會比較專注，但其實也沒辦法去多思考，因為就只有30秒，很快就結束，所以沒有特別感覺，我給自己的目標就是要果斷是完成每一支箭，雖然分數是9分，但執行的過程是很滿意的。」

教練劉展明透露，「其實加賽沒特別做甚麼另外的準備，就是平常心應戰，只有告訴選手把動作做流暢，果斷一點、有信心完成。只是今日因下雨天氣濕冷，有提醒選手保暖，特別是指套碰到雨水比較容易濕滑，射完要去用毛巾弄乾，外套都要穿好，不要感冒。」

接下來混雙對抗賽將交手強敵南韓，戴宇軒強調，「不管對誰，大家分數一定很相近，怎麼樣把自己的狀態發揮到最順，也是練習時能掌握最好的狀態上，基本上沒太大的問題，對手是我無法控制的，只要發揮好自己的氣勢跟節奏，上場就不會有太大問題。」

▲雷千瑩和戴宇軒攜手搶下射箭混雙晉級門票。（圖／中華奧會提供）