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快訊／巴黎奧運首戰37分鐘強勢奪勝　戴資穎：過第1關感覺還行

▲▼台灣球后戴資穎巴黎奧運首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲台灣球后戴資穎巴黎奧運首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣羽球天后戴資穎，28日在巴黎奧運進行羽球女子單打首戰，對手為世界排名第55位的比利時選手譚蓮妮(Lianne Tan)，小戴僅花37分鐘，就以21比15、21比14，直落2闖過小組賽首戰。睽違兩個多月再度出賽，小戴賽後露出笑容表示，「過第1關還行，但場地適應還要有更好的掌握度！」

本屆巴黎奧運羽球項目比賽場館為在羽球比賽場館拉夏貝爾體育館(Porte de la chapelle arena)，台灣羽球天后戴資穎自5月湯優盃後，就因傷調整備戰本屆奧運。今日小組賽交手譚蓮妮，首局21比15輕鬆拿下，第2局21比14，僅花37分鐘就順利拿下本屆奧運首勝。

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賽後戴資穎透露，「感覺還行，對於場地的掌握度，包括順、逆風及側風的狀況，風向的適應還能再更好些。」

身為世界級好手，戴資穎今日奧運首秀，也有來自世界各地的死忠球迷到場應援，比賽現場可聽見國、台語夾雜的加油聲不斷，甚至賽前還可直擊有馬來西亞鐵粉，模仿戴資穎髮型並穿著相關代言服飾，到場親自力挺偶像。

對此，小戴表示，「很多都是熟悉看過的粉絲，我也知道那位死忠的馬來西亞粉絲，她還有寫過中文的卡片給我，可能因為我英文不好，但她還學習寫中文，很感謝他們的支持。」

▲▼台灣球后戴資穎巴黎奧運首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎強調接下來對於場地的適應度還要更強化。（圖／中華奧會提供）

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