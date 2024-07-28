巴黎奧運Nike推運動員之家　全方位服務美甲、理髮還能口腔護理

▲巴黎奧運，NIKE推出運動員之家並提供許多優質服務。（圖／NIKE提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

今年夏季，Nike於巴黎為其運動員提供了全方位的「Nike運動員之家」，專為備賽、慶祝、休息和恢復而設。該空間提供了運動員所需的一切設施，包括物理治療和恢復服務、理髮、美妝、美甲和口腔護理的專門站點、與家人放鬆的空間，以及讓運動員完善自己在世界最高舞台造型風格的區域。

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Nike運動員之家是Nike傾聽運動員聲音的最新例證，支持運動員在賽場內外所需的服務，強調了品牌不斷致力於重新定義運動員合作模式，並將運動員置於核心位置的使命。

這裡包含了Nike最新的專屬AI工具，運動員可以透過數位平板輸入關鍵詞，例如 Nike swoosh標誌、花朵、現代藝術，並立即獲得一對一客製化的圖案，選擇後可以現場印製在Nike服裝上，這只需要幾分鐘即可完成。

此外，Nike還同時為運動員提供了專門的服裝服務，幫助他們在有需要的時候，即時修改和調整賽事服裝。Nike 全球女子業務運動市場副總裁赫維茲達克(Tanya Hvizdak)表示，「在Nike，我們的存在是為了服務運動員，無論是在日常生活中，還是在他們最重要的運動時刻。」

Nike運動員之家支持運動員在賽場內外所需的各種服務，包括Nike的 “運動員智庫” 等為運動員量身打造的計畫，這使得品牌能夠直接聽取菁英女性運動員的意見，並利用這些見解來進化產品，同時提升Nike對不同年齡階段的女性運動的支持。