快訊／奧運「死亡之組」2連勝　麟洋配：有驚有險！

▲「麟洋配」巴黎奧運小組賽2連勝，賽後稱有驚有險。（圖／路透社）

記者杜奕君／巴黎報導

小組賽首戰輕鬆拿下日本，台灣羽球男雙黃金組和「麟洋配」王齊麟、李洋台灣時間29日凌晨在巴黎奧運羽球男雙小組賽第2戰，驚濤駭浪下以2比1擊退丹麥阿斯特魯普(Kim Astrup)與拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)。賽後李洋與王齊麟幽默表示，「算是有驚有險，只能說晉級機率稍稍變高，看看第3場對美國，能不能把兩個人的狀況都調起來！」

相較於首戰僅用36分鐘就直落2撂倒日本，此戰面對丹麥組合，李洋、王齊麟即便首局輕鬆收下，後續第2局卻遭對手逆襲，所幸第3局麟洋配重新擦亮黃金男雙招牌，在鏖戰過後以總局數2比1收下2連勝。

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賽後王齊麟說，「從第2局接發被他們亂幾顆，自己就開始不順，第3局恢復正常，打到後面有點太保守了，打得不夠兇，對手就會一直壓上來，快贏了可能有點近鄉情怯的感覺。」

李洋則幽默表示，「有驚有險，現在一人頂著一場，看看下一場能不能兩個人一起好！」王齊麟則接著回應道，「希望一人持平，另一個人Hold著，想辦法一起把狀況拉起來。」

談到小組賽2連勝，在D組「死亡之組」突圍機率大增，李洋則強調，「組別越多，變數越大，只能說機率變高，但現在還不好講，美國場地適應最好。至於我們自己還是接發球節奏要適應，第2局失誤那段，節奏被對手抓到，就很容易被接發下來，有一、兩顆我們根本沒辦法動，我們也猶豫該怎麼辦，當下有點當機。」