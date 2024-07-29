快訊／麟洋配奧運羽球男雙小組賽撂倒丹麥　快意2連勝

▲台灣羽球男雙金牌組合「麟洋配」，巴黎奧運小組賽喜迎2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

昨日以36分鐘擊退日本組合，快意收下小組賽首勝的台灣黃金男雙組合「麟洋配」台灣時間29日凌晨2點20分再度進行小組賽第2戰，對手則是丹麥組合阿斯特魯普(Kim Astrup)與拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)，李洋、王齊麟最終以21比15、19比21、21比15，總局數2比1勝出，小組賽快意2連勝。

上屆東京奧運奪下中華隊史上首面羽球奧運金牌，王齊麟與李洋經歷高峰後蟄伏，此次巴黎奧運雙打出擊，小組賽首戰表現亮眼，僅用36分鐘就撂倒日本組合小林優吾、保木卓朗。

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今日D組小組賽第2戰，李洋、王齊麟面對阿斯特魯普、拉斯姆森，開賽一度取得4比1領先，不過丹麥組合隨後連趕4分一度逆轉超前，所幸隨後李洋、王齊麟展現默契，再度逆轉以9比5超前，戰況隨後由麟洋配稍稍取得優勢，首局打完李洋、王齊麟以21比15拿下。

第2局開打後，麟洋配好默契依舊取得先機，但阿斯特魯普、拉斯姆森逐漸掌握節奏，將比分逆轉以6比4超前，所幸李洋、王齊麟重新回穩，又是強勢連拿4分將領先優勢重新要回，不過丹麥組合展現韌性再度逆轉10比8領先，麟洋配陷入苦戰下，次局讓阿斯特魯普、拉斯姆森率先取得局點，即便麟洋配苦苦追趕到1球之差，最終仍讓丹麥組合以21比19拿下。

決勝第3局，李洋與王齊麟重新上緊發條，開局取得8比2大幅領先，氣勢徹底倒向寶島黃金男雙情況下，麟洋配最終21比15贏下此局，以總局數2比1快意寫下小組賽2連勝，也有濃厚機會自D組「死亡之組」圖為，朝奪牌目標邁進。