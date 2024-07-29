林昀儒超暖心的一句話！　陳思羽曝光他賽前高喊「我會扛住！」

▲陳思羽曝光林昀儒賽前暖心霸氣的一句話。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

林昀儒、陳思羽在巴黎奧運桌球混雙項目，8強戰面對世界排名第1的強敵王楚欽、孫穎莎，卻打出令人驕傲表現，最終2比4惜敗。但陳思羽賽後卻透露了「沈默殺手」林昀儒的暖心舉動，在16強首戰開打前，林昀儒特別跟陳思羽霸氣喊話表示，「沒關係，妳想怎麼接、怎麼處理球都行，我會扛住！」

此次陳思羽和林昀儒搭檔在巴黎奧運混雙出擊，8強戰遭遇世界排名高居首位的中國組合王楚欽、孫穎莎，陳思羽和林昀儒開賽一度取得2比1的總局數領先，嚇出對手一身冷汗，中華隊組合直到最後才以2比4不敵敗北出局。

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陳思羽賽後表示，「壓力在對手身上，但我知道林昀儒很想贏，很想讓我站上奧運的頒獎台，身為混雙的男選手，他壓力真的很大。」

向來有「沈默殺手」稱號的林昀儒，甚至在兩人混雙賽前，特別向搭檔陳思羽霸氣喊話表示，「沒關係，妳想怎麼接、怎麼處理球都行，我會扛住！」

陳思羽笑說，「小林很想扛責任，他昨天這樣說的時候，真的很帥！我已經參加第4次奧運，目標當然放在自己心裡，每次訓練到腳底起水泡也是家常便飯，今天小林覺得自己沒做好，但我們拿下兩局，過去從來沒這樣過，已經很棒了。」

▲林昀儒、陳思羽巴黎奧運混雙不敵世界第1中國組合，8強飲恨止步。（圖／路透）