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快訊／柔道女王的下一步揭曉！　連珍羚先放鬆看偶像美國男籃柯瑞

▲杭州亞運女子柔道，連珍羚摘下金牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲連珍羚談下一步動向，透露會先留在巴黎看奧運美國男籃柯瑞的比賽。（圖／資料照記者林敬旻攝）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣「柔道女王」連珍羚，台灣時間29日在巴黎奧運柔道女子57公斤級止步於16強，也代表此次中華隊在柔道項目確定沒有獎牌進帳。連珍羚賽後強調，「知道外界很關心我的下一步，但目前我想先放鬆一下，暫時沒有計劃與想法，會先在巴黎待到8月5日，想去看美國男籃與我的偶像柯瑞(Stephen Curry)。」

身為本次中華隊在柔道項目的最後奪牌希望，「柔道女王」連珍羚今日在32強首戰僅用1分6秒就成功奪勝，強勢挺進16強。

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▲美國男籃詹姆斯、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲連珍羚計畫在巴黎期間，要去看美國男籃柯瑞的比賽。（圖／達志影像／美聯社）

但16強之戰交手塞爾維亞女將科羅馬(Mariama Koroma)，連珍羚最終飲恨落敗，無緣挺進8強，也確定此次中華隊在柔道項目賽程全部結束，沒有任何獎牌進帳。

賽後連珍羚強調，「我很認真、用心的準備此次奧運賽事，因此我坦然接受失敗，願意笑著結束我好好準備的比賽。」

「對於自己的下一步，我後面真的完全還沒有任何計畫與想法，會先留在巴黎，看我最想看的美國男籃選手柯瑞的比賽。接著在8月5日返台後，我會放鬆一到兩個月，教練也告訴我，想回去練習再回去，因此會先好好休息。」

▲杭州亞運女子柔道，連珍羚摘下金牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲連珍羚下一步將先放鬆一到兩個月，才考慮後面後續計畫。（圖／資料照記者林敬旻攝）

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