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快訊／巴黎奧運無緣決賽　王冠閎「感動幸運」誓言下屆捲土重來

▲王冠閎200蝶準決賽總排名第11名，無緣挺進巴黎奧運最終決賽。（圖／中華奧會提供）

▲王冠閎200蝶準決賽總排名第11名，無緣挺進巴黎奧運最終決賽。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華游泳代表隊希望，有「台灣蝶王」之稱的王冠閎，台灣時間31日凌晨進行200公尺準決賽，最終王冠閎游出1分55秒07，排名第11位，無緣成為台灣泳將史上首位闖進奧運200公尺蝶式決賽選手，本次巴黎奧運就此止步。賽後王冠閎表示，「第2度參加奧運非常感動也很幸運，心情就是感謝再感謝，希望下一屆再來。」

台灣時間30日在巴黎奧運200公尺蝶式資格賽游出1分55秒32成績，排名分組第3位，最終以總排名第8位晉級準決賽。

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王冠閎在決賽游出1分55秒07，分組排名第5位，但在兩組選手完賽後，總排名落居第11位，無緣以前8名之姿闖入最終決賽。

賽後王冠閎表示，「我該做的都做了，有時候比賽就是天時地利人和，包括臨場發揮、賽前準備，自己的成績還算滿意了，這次心態比上一屆穩重許多，當然希望還可以更好，真的覺得蠻可惜的。」

王冠閎透露，「家人都有來到巴黎觀戰，接下來希望和家人好好聚聚，家人也很重要，他們不會過度關心，知道我需要自己的空間，希望下一屆再來。」

▲王冠閎200蝶準決賽總排名第11名，無緣挺進巴黎奧運最終決賽。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣蝶王」王冠閎巴黎奧運200蝶準決賽總排名第11名作收。（圖／中華奧會提供）

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