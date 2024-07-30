快訊／被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

▲黃筱雯在本屆巴黎奧運16強戰遭遇裁判嚴重誤判，痛失8強門票。（圖／路透資料照）

記者杜奕君／巴黎報導

本屆巴黎奧運開打前，被《運動畫刊》點名將是本屆中華隊金牌熱門的「拳擊甜心」黃筱雯，台灣時間30日在女子54公斤級16強戰，竟在關鍵第3回合因為踩到滑到，竟被裁判認為遭擊中讀秒，導致最終3回合裁判判定以1比4敗北。賽後黃筱雯自責淚崩，直言自己是可以贏的。教練劉宗泰則喊話要黃筱雯續拚，不能輕言退休！

台灣「拳擊甜心」黃筱雯，30日在拳擊女子54公斤級16強賽，碰頭大會第1種子，來自保加利亞的2屆歐錦賽金牌強敵佩特羅娃(Stanimira Petrova)，前兩回合雙方戰成1比1平手下，關鍵第3回合剩下12秒，黃筱雯因為遭對手左腳踩到右腳，向後跌倒在地，當下裁判竟判定遭擊中開始讀秒，也讓情勢倒佩特羅娃，最後裁判裁定黃筱雯以1比4敗北，無緣前進8強。

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賽後黃筱雯強忍著眼眶淚水，不甘心的表示，「前兩個回合，我都有照著教練指示的策略做出來，發揮也很不錯，最後那個明顯是誤判，我是被踩到，但裁判竟然讀秒，我真的和她沒有差很多，這場比賽是可以贏下來的，下次我會更自信一點來應戰。」

教練劉宗泰則強調，「拳擊就是這樣的運動，裁判的判決我們沒有抗議機制，這場比賽真的非常接近，但那個狀況絕對不是被擊倒，沒關心黃筱雯已經盡力，她還不必退休，實力在世界上仍有很強競爭力，希望大家多多鼓勵她。」

▲巴黎奧運拳擊好手黃筱雯無緣8強。（圖／中華奧會提供）