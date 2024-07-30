快訊／「拳擊甜心」黃筱雯惜敗！　巴黎奧運飲恨無緣8強

▲中華隊「拳擊甜心」黃筱雯 。（圖／路透資料照）

記者杜奕君／巴黎報導

本屆巴黎奧運被美國媒體評為有奪金實力的中華拳擊女將黃筱雯，台灣時間30日晚間18時20分在拳擊女子54公斤級16強戰，交手曾拿下兩面歐錦賽金牌的保加利亞33歲好手佩特羅娃(Stanimira Petrova)，黃筱雯最終1比4吞敗，無緣前進8強。

「拳擊甜心」黃筱雯在本屆巴黎奧運開打前，被《運動畫刊》點名將是本屆中華隊金牌熱門，首戰在32強交手蒙特內哥羅高耶科維奇(Bojana Gojkovic)，最終以5比0一致判定取勝，順利挺進16強。

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黃筱雯16強對手則是保加利亞33歲沙場老將佩特羅娃，過去她曾兩度於歐錦賽奪金，實力不容小覷。開賽黃筱雯就強勢出擊，頻頻利用身高優勢主動出拳，但首回合由佩特羅娃以49比46拿下。

第2回合，黃筱雯總算穩住陣腳，連續組合拳得手，以49比46拿下此回合。關鍵第3回合，黃筱雯穩住陣腳，左直拳頻頻搶攻，並利用優勢拉開與對手距離，還一度成功擊落對手護齒套，但在剩下12秒時，黃筱雯一度被踩到滑倒，竟遭讀秒，裁判最終判定對手以50比45拿下此回合，黃筱雯1比4落敗飲恨。

▲黃筱雯本屆巴黎奧運被視為中華隊奪金熱門 。（圖／路透資料照）