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奧運史超越籃球之神喬丹　杜蘭特單場20分紀錄獨霸美國男籃

▲▼美國男籃詹姆斯、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃杜蘭特寫下隊史在奧運超越喬丹的超強得分紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

本屆巴黎奧運要挑戰男籃金牌「5連霸」大業的美國男籃，日前在小組賽首戰靠著「死神KD」杜蘭特(Kevin Durant)的精準致命跳投，大破塞爾維亞搶下首勝。連同此戰在內，杜蘭特在美國男籃隊史奧運賽中，已經有11場單場至少拿下20分的球員，也是隊史最高紀錄，遙遙領先排名第2位的「籃球之神」喬丹(Ｍichael Jordan)，且已經連續5戰得分突破20分大關。

即便熱身賽因傷無法上陣，但美國男籃仍選擇讓現年35歲，生涯3度拿下奧運金牌，外帶1次世界盃籃球賽金牌的杜蘭特披上國家隊戰袍，出征此次巴黎奧運。

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而杜蘭特也沒讓美國男籃失望，小組賽首戰面對塞爾維亞，替補上場16分44秒，就以9投8中，包含三分球5投俱中的精彩表現，轟下23分領軍奪勝。

根據美國媒體統計，杜蘭特目前在奧運賽場，已經有11場得分在20分以上，且近5戰都突破20+，領先排名第2位的「籃球之神」喬丹(5場)，以及第3位的巴克利(Charles Barkley)的5場，高居隊史首位。

▲▼美國男籃杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特仍是本屆美國男籃爭奪金牌5連霸最大戰力之一。（圖／達志影像／美聯社）

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