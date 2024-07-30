快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

記者杜奕君／巴黎報導

本屆巴黎奧運被美國《運動畫刊》點名是中華隊奪金大熱門的「拳擊甜心」黃筱雯，台灣時間30日在拳擊女子54公斤級16強戰，遭遇來自保加利亞佩特羅娃(Stanimira Petrova)，在前兩回合雙方戰平情況下，關鍵第3回合剩下12秒，黃筱雯因為遭對手「踩腳」跌到，竟被裁判離譜誤判擊中讀秒，也讓黃筱雯1比4吞敗無緣8強。賽後劉宗泰直言外界的期待壓力大，但黃筱雯還不到退休的時候，盼大家多給鼓勵！

此戰黃筱雯面對本屆此量級大會頭號種子，33歲老將佩特羅娃，雖然首回合讓對手率先拿下，但黃筱雯第2回合迅速回穩，搶下第2回合勝利。

關鍵第3回合，雙方一路纏鬥下，最後12秒佩特羅娃出拳時，左腳不慎踩中黃筱雯右腳，黃筱雯當下為了閃避卻被「踩腳」，因此向後跌坐在地，但裁判卻認為集中開始讀秒，離譜判決也讓黃筱雯痛失此戰勝利，無緣前進本屆8強。

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賽後教練劉宗泰強調，「我有做一個示意說這拳不應該算，但裁判讀秒確實會影響到下面評判分數裁判的判決，對我們來說真的非常可惜。拳擊一直被詬病的就是這個判決不管是台上扣分、讀秒，或是台下評分，都沒有抗議機制，裁決得非常可惜，因為這場非常接近，那一拳很明顯就沒有被擊到，地主觀眾都覺得贏的會是他。」

劉宗泰也說，「真的很可惜，沒有為中華隊拿下獎牌，但黃筱雯還沒有到退休的時候，她的實力國際賽上還是很有競爭力，希望大家能多鼓勵她。」