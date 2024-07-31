快訊／王冠閎200蝶準決賽總排名第11　無緣巴黎奧運決賽

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華游泳代表隊希望「台灣蝶王」王冠閎，台灣時間30日在巴黎奧運200公尺蝶式資格賽游出1分55秒32成績，以總排名第8位晉級準決賽。台灣時間31日凌晨，王冠閎在準決賽登場，他奮力繳出1分55秒07，排名分組第5位，總排名第11，沒能取得前8名晉級決賽。

22歲的王冠閎已經2度踏上奧運殿堂，他是100蝶、200蝶的全國紀錄保持人，3年前的東京奧運200蝶，他繳出1分54秒44的成績，至今仍是全國紀錄。去年全大運200蝶，他以1分55秒42，達到巴黎奧運參賽A標1分55秒78，搶下奧運門票，並在杭州亞運游出1分54秒53鍍銀，終結我國男泳25年來在亞運賽場的獎牌荒。

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王冠閎在本屆巴黎奧運前，一度陷入「錯過賽外藥檢」風波，還好經中華運動禁藥防制基金會檢視相關證據，裁定第3次藥檢未到純屬誤會，禁賽不成立，可如期出征本屆奧運，他心情一度大受影響，吃不好也睡不好，消瘦了3、4公斤，還好出發前已經「補回來」。

王冠閎在台灣時間30日巴黎奧運200公尺蝶式資格賽游出1分55秒32成績，排名分組第3位，最終以總排名第8位晉級準決賽。台灣時間31日凌晨，王冠閎在準決賽登場，他奮力一拚游出1分55秒07，排名分組第5位，總排名第11，沒能取得前8名晉級決賽。

▲王冠閎準決賽。（圖／中華奧會提供）