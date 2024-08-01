快訊／高承睿不敵瑞典「六角戰士」　巴黎奧運桌球止步16強

▲巴黎奧運台灣桌球新星高承睿。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運台灣時間1日凌晨2點，中華隊男子桌球19歲新星高承睿在男單16強戰交手世界排名第26位，年僅22歲的瑞典桌球「超新星」莫雷加德(Truls Moregard)，高承睿最終1比4落敗，無緣挺進本屆8強。

莫雷加德在16強戰爆冷撂倒中國「球王」王楚欽，順利挺進16強戰，此戰與中華隊高承睿的新世代對決，過去兩次交手高承睿從未贏過瑞典「六角戰士」，但此次在奧運賽場對決，兩人在首局就殺得難分難捨，首局高承睿成功以16比14拿下。

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第2局雙方依舊你來我往互不相讓，高承睿一次強勢殺球回擊，取得10比8領先，但莫雷加德隨即連趕3分逆轉超前，高承睿以11比13讓出第2局。

不過第3局高承睿重新調整後，強勢殺球令對手措手不及，一舉讓領先來到7比1，但莫雷加德此時又連趕6分逼平，隨後又以11比8拿下此局。

第4局莫雷加德先取得5比2領先，但高承睿強勢追趕逆轉以8比7超前，雙方隨後拉鋸激戰，莫雷加德以12比10拿下第4局。

關鍵第5局，莫雷加德7比5小幅領先，但高承睿關鍵回擊出界，讓對手擴大領先來到4分，最終莫雷加德又以11比6拿下，最終4比1擊敗高承睿挺進本屆男單8強。