快訊／「躺著打」照樣贏中國晉級8強　王齊麟：這招有跟李洋學

▲王齊麟一度「躺著打」，笑稱此技巧是跟李洋學的。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

「麟洋配」在本屆巴黎奧運勢如破竹，台灣時間31日小組賽第4戰，經歷66分鐘苦戰以2比1擊敗中國，快意4連勝挺進本屆羽球男雙8強。比賽過程中，王齊麟數度出現「坐著打」、「躺著打」的美技展現，他賽後幽默表示，「我坐下去，對手肯定打我，好險這招我有跟李洋學起來！」

此戰只要拿下1局，就確定挺進8強，但王齊麟、李洋鐵了心要展現拚搏態度，最終2比1拿下此戰勝利，4連勝也確定以分組第1直闖本屆男雙8強。

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此戰王齊麟從1到3局，都出現坐著打甚至躺著打的狀況，賽後他還原當下狀況時表示，「當我坐下去，對手肯定是打我這個點，好險我平常有在看李洋跟哲輝打球，以前都看他們打球長大的，所以我就是他們就會在地板打，所以這招我就有學起來。」

李洋則更無厘頭表示，「昨天我已經幫各位媒體想好標題了，就是史上第1組3勝，然後沒有晉級8強的選手，沒想到最後順利晉級，接下來就是希望8強對手抽個好籤，在死亡之組出線後，就真的別再關關難過關關過了。」

▲「麟洋配」小組賽4連勝，分組第1強勢晉級巴黎奧運男雙8強。（圖／中華奧會提供）