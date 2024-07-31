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快訊／撂倒中國分組第1闖8強　麟洋配親曝：我們要展現拚搏態度

▲「麟洋配」小組賽4連勝，分組第1強勢晉級巴黎奧運男雙8強。（圖／中華奧會提供）

▲「麟洋配」小組賽4連勝，分組第1強勢晉級巴黎奧運男雙8強。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

「死亡之組」算什麼！台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋，台灣時間31日以2比1局數，強勢撂倒中國歐烜屹、劉雨辰，小組賽4連勝以D組第1強勢晉級本屆男雙8強。賽後李洋表示，「就是告訴王齊麟，我們要把拚搏態度拿出來，麟洋配的奧運最終戰不能畏縮！」

小組賽前3戰全勝，但仍無法確定晉級8強，麟洋配在分組「5搶2」局面下，此戰面對中國組合首局就意外失守，但第2局拿下後，已經確定8強門票到手，在第3局經歷拉鋸苦戰下，最終費時66分鐘，終於擊敗從未贏過的中國組合歐烜屹、劉雨辰，以4連勝分組第1之姿，風光挺進本屆男雙8強。

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賽後王齊麟表示，「第1局我真的打得很爛，因為知道是關鍵一戰，我非常緊張，反而綁手綁腳，感覺空氣都快要讓我窒息，但全場球迷為我們加油，真的讓我有在主場作戰的感覺。」

李洋則表示，「我就是不斷鼓勵王齊麟，麟洋配的奧運最後一戰，我們要把拚搏態度給拿出來，不能畏縮，就是要再拚一個，把態度給拿出來。」

王齊麟也說，「第2局拿下，已經有底晉級8強，但如果『氣』掉下去，8強戰要提升回來會很困難，李洋也不斷提醒我，要抓得緊一點，沒有包袱情況下終於拿下勝利。」 

▲「麟洋配」小組賽4連勝，分組第1強勢晉級巴黎奧運男雙8強。（圖／中華奧會提供）

▲「麟洋配」順利挺進巴黎奧運男雙8強。（圖／中華奧會提供）

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