快訊／從台灣飛來巴黎力挺戴資穎、謝淑薇　熱血球迷最大團吸睛

▲台灣熱血球迷團，今早飛抵巴黎就來替戴資穎加油。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運如火如荼進行，台灣健兒目前獎牌榜雖然尚未開張，但寶島球迷的力挺熱情依舊，《ETtoday新聞雲》31日就在羽球場地直擊一群台灣熱血球迷，昨天搭機今天飛抵巴黎，就來為戴資穎加油，球迷劉先生說，「此行除了來替小戴加油，當然也要幫網球的謝淑薇應援，另外也會去看美國男籃賽事。」

「世界的戴資穎」本屆已經確定是奧運最後一舞，戴資穎今日將對決好友依瑟儂，爭取羽球女單16強晉級門票，另外今日羽球主場地拉夏貝爾體育館(Porte de la chapelle arena)，中華隊包括「麟洋配」李洋、王齊麟也將力拚小組賽全勝晉級，周天成也將在男單小組賽力拚晉級資格。

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今日羽球賽場，就可見到拿著中華隊會旗，身上貼著國旗貼紙的台灣球迷，入場為中華隊選手加油，代表發言的熱血球迷劉先生就說，「我們都是同事，其中一部分人日前就到巴黎，我們則是昨天的飛機，今天才剛到巴黎，就來替戴資穎加油。」

劉先生也說，「小戴的奧運最後一戰了，當然要來幫她加油，另外還會去看美國男籃的比賽，另外也要去網球賽事為謝淑薇加油，過去我也曾來看過法網，這是第2次來到法國。」

身為戴資穎死忠粉絲，劉先生強調，「聽到戴資穎要高掛球鞋，當然會捨不得，但也希望她好好享受退休生活。」

▲戴資穎今日將對決好友依瑟儂，爭取16強門票 。（圖／達志影像／美聯社）