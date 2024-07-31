奧運最終戰被好友依瑟濃打敗　戴資穎：蠻殘酷的

▲巴黎奧運最終戰對決好友依瑟濃，戴資穎賽後也認為蠻殘酷的。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

本次巴黎奧運已經宣告將是生涯奧運舞台「最後一舞」，台灣羽球天后戴資穎在31日面對老戰友泰國好手依瑟濃之戰，最終在膝傷未癒情況下，黯然淘汰出局，本屆也確定無緣女單8強。賽後戴資穎忍不住淚水爆哭表示，「很遺憾，比賽沒有好的發揮，在這樣的比賽對決自己的好戰友，真的蠻殘酷的。」

賽後與依瑟濃溫情擁抱，戴資穎在奧運最終戰落幕當下，眼眶已經是止不住的淚水，在賽後接受媒體訪問時，更是多次哭到無法言語，顯然對於這樣的結果，即便早有預期，依舊充滿遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴資穎強調，「傷勢一直沒有痊癒，來巴黎奧運之前我還受了其他的傷，時間上真的不足以讓我的傷勢復原，因此這樣的結果是預料中的事。」

談到連續兩屆都在關鍵戰役交手老戰友依瑟濃，戴資穎則說，「當時看到籤表，我大概就知道是怎樣的狀況了，只能說真的蠻殘酷的，她也知道我的狀況不好，她說贏了我很難過，但我仍希望依瑟濃此次奧運能一直贏到最後。」

現年30歲的戴資穎，在台灣羽球史上可說是史無前例，可能也將後無來者的超級天后傳奇，自2009年年起開始征戰國際賽舞台，多次拿下世界排名第1頭銜，如今天后在五環殿堂就此謝幕，但這位「世界的戴資穎」場上英姿，相信仍將永留球迷心中。

▲戴資穎於五環殿堂正式謝幕，奧運最終戰無緣女單8強。（圖／中華奧會提供）