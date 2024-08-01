快訊／謝淑薇、曹家宜惜敗　巴黎奧運無緣網球女雙4強

▲謝淑薇、曹家宜。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運台灣時間1日晚間18時，在網球主場館館羅蘭·加洛斯球場，台灣網球一姐謝淑薇搭檔曹家宜在女雙8強戰交手捷克黑馬穆霍娃(Karolina Muchova)、諾斯科娃(Linda Noskova)，爭取本屆4強門票，生涯第3度闖入奧運女雙8強的謝淑薇，帶著年輕小將曹家宜奮戰全場，在苦戰1小時43分鐘後，最終6比1、4比6、12比14惜敗，無緣前進女雙4強。

生涯繼2012倫敦奧運、2016里約奧運後，再度打入女雙8強的謝淑薇，此次與20歲新星曹家宜攜手出擊，順利直闖本屆巴黎奧運網球女雙8強。此戰面對爆冷擊敗本屆女雙頭號種子的捷克組合，謝淑薇與曹家宜首盤開打就強勢破發，謝淑薇，無論底線抽殺或是網前截擊，犀利打法令對手一籌莫展。隨後曹家宜也以精彩反拍建功，中華隊首盤僅花31分鐘，就以6比1拿下。

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第2盤捷克組合急起直追，開賽就順利破發，前兩局都順利拿下，但謝淑薇扛起重任，犀利抽球加上網前犀利攻勢，讓對手難以招架，中華組合回敬成功破發追成2比2。但隨後穆霍娃、諾斯科娃打出精彩串連，再度取得4比2領先。

不過中華女雙持續穩紮穩打，曹家宜一次精彩網前攔截，中華隊追成3比4，捷克組合雖率先取得盤末點，但中華隊仍緊咬追成4比5，不過捷克組合一次精彩回擊得手，以6比4拿下第2盤，雙方進入決勝第3盤。

第3盤對手屢屢朝向曹家宜發動進攻，雙方激戰成4比4情況下，曹家宜又是回球掛網，所幸謝淑薇刁鑽回球讓中華隊追成6比6。隨後雙方緊咬成8比8，加上對手回球掛網，中華隊9比8取得賽末點，但捷克組合硬是扳成9比9，隨後又以一記正手穿越球取得10比9領先。

此時謝淑薇展現大將之風，作勢鼓舞全場觀眾替她加油，隨後更是憑一己之力追成10比10，隨後捷克一記正手底線球取分，但謝淑薇再度強勢出擊，又將比分扳成11比11。但捷克組合一次精彩對角小球又取得領先優勢，但中華隊靠著對手回球出界，逼成12比12，隨後曹家宜一次正手穿越球出界，隨後又讓對手找到機會，捷克以14比12拿下關鍵第3盤帶走勝利，謝淑薇、曹家宜則飲恨無緣前進女雙4強。