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生涯最終奧運戰爭金　李洋：把台灣精神展現給大家看

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊黃金男雙組合王齊麟、李洋，2日在巴黎奧運4強戰成功擊敗丹麥組合，挺進本屆羽球男雙金牌戰。已經預告是生涯最後一次登上奧運舞台的李洋就表示，「能和王齊麟攜手再次進到決賽，真的蠻感動的，感謝所有支持我們、質疑我們的聲音，我們會在金牌戰以最好的模樣應戰，將台灣精神展現給大家看。」

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲麟洋配闖入本屆奧運羽球男雙金牌戰，李洋喊話展現「台灣精神」給大家看。（圖／路透）

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李洋、王齊麟繼東京奧運感動奪金後，時隔3年再度闖入奧運決賽，李洋賽後強調，「只有我們知道過程有多艱難，但運動員就是要不停的挑戰自我，我們希望在後天的金牌戰打出最好表現，將台灣精神展現給大家看。」

「在來到巴黎之前，我們的狀態一直很起伏，現在我們肯定超過了外界原本的預期，相信大家原本都沒設定我們兩個能奪牌，面對後天的金牌戰，當然明天會先好好休息，希望比賽保持衝勁，也把失誤降低，拿牌之外，更要把自己最好的一面給拿出來。」李洋如此說道。

李洋也表示，「上次東京奧運，根本沒有人知道我們，IG追蹤人數說2、3萬變成20、30萬，大部分的台灣球迷現在都認識我們，真的很感謝大家的支持，有大家的加油聲，讓我們在落後狀態下更能堅持，希望我們能奪下獎牌，讓台灣球迷與有榮焉。」

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲麟洋配有機會力拚連續兩屆拿下羽球男雙金牌榮耀。（圖／路透）

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