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快訊／談「高姐」賽後哽咽　周天成：她是最好的後盾

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

經歷罹癌後再度站上奧運五環殿堂，台灣羽球一哥周天成2日在男單8強賽吞敗，除了無緣4強，更是連3屆奧運都在8強止步。賽後小天語帶哽咽，情緒明顯起伏，談到長年幫助自己的「高姐」，也就是物理治療師高敏珊，周天成強調，「無論場上、場下都是她最忙，她是我最好的後盾，真的辛苦了！」

周天成今日在羽球男單8強戰，以總局數1比2不敵印度22歲小將森(Lakshya Sen)，連續3屆在奧運8強止步。

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經歷罹癌狀況，長達1年左右的低潮狀況，周天成重新站上球場並持續打出高水準表現，長年幫助他的物理治療師「高姐」，也就是物理治療師高敏珊時，周天成強調，「我們彼此互相幫忙，場上、場下最辛苦的都是她，高姐是我最好的後盾，真的辛苦她了！」

高敏珊長年幫助周天成，甚至在小天比賽時，場邊都由「高姐」坐鎮，而非一般選手都由教練坐鎮提供指導，高姐總是替周天成不斷加油打氣，在暫停時也可見到她不斷為周天成提供必要的飲水及營養品補給，可說是周天成最信任的戰友夥伴。

▲▼周天成的物理治療師「高姐」高敏珊總在場邊高舉雙手替他打氣。（圖／翻攝自IG／tienchenchou）

▲周天成的物理治療師「高姐」高敏珊總在場邊高舉雙手替他打氣。（圖／翻攝自IG／tienchenchou）

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