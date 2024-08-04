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快訊／吳詩儀勇奪巴黎奧運拳擊銅牌　親曝成就五環榮耀3大關鍵點

▲▼吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽中，眼神堅毅。面對強勁的對手，奮戰到最後一刻，奪得銅牌。（圖／路透）

▲「拳擊美少女」吳詩儀在巴黎奧運勇奪銅牌。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣拳擊女將吳詩儀，3日在巴黎奧運拳擊女子60公斤級4強戰不敵中國女將楊文璐，最終仍為中華隊收下本屆至今累積第2面銅牌榮耀。賽後吳詩儀表示，現在的我，開始懂得場上構思戰略，加上努力享受比賽，更重要的是，想要拿牌背後必須有教練、防護員、陪練員、醫師，整個團隊的努力，才能成就這一切。

吳詩儀3日在4強戰不敵中國楊文璐，無緣前進金牌戰，但由於拳擊不舉行銅牌戰，因此確定收下本屆中華隊在巴黎奧運第2面銅牌。

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賽後吳詩儀表示，「很想替中華隊的獎牌有更好顏色，但壓力反而起來，因為太想為台灣拿下這塊獎牌，能站上巴黎奧運舞台真的感動，還是很開心能為台灣拿下這面銅牌。」

吳詩儀也說，「繼去年杭州亞運後2度交手楊文璐，首先自己在戰略上更成熟，其次是更懂得享受比賽，最後則是深刻體認到，要拿下獎牌必須有教練、防護員、陪練員、醫師，整個團隊的努力，才能成就這一切。」

「和去年相比對戰楊文璐的毫無頭緒相比，今年我更了解對手，戰術上也更進步，我會再更努力，我一定還會更好的！」吳詩儀如此說道。

▲▼拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅。（圖／中華奧會提供）

▲吳詩儀為中華隊在本屆巴黎奧運進帳第2面銅牌。（圖／中華奧會提供）

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