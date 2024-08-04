快訊／勇闖4強哭了！　林郁婷：感謝全台人民在背後挺我





▲「台灣拳后」林郁婷勇闖巴黎奧運4強，也喊話感謝全國人民力挺。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

本次巴黎奧運飽受外界莫須有指控，但仍奮力拚進8強戰，台灣時間4日交手保加利亞的卡梅諾娃(Staneva Svetlana Kamenova)，林郁婷強勢出擊5比0勝出勇闖4強，確定有獎牌入袋。賽後林郁婷受訪時忍不住落淚表示，「走到這步，真的很不容易，我知道全台灣人民都在為我加油，在我背後支持我、挺我，我的目標是再拿兩勝(指金牌)並做到最好！」

林郁婷今日8強戰交手卡梅諾娃，她也正好是去年林郁婷在世錦賽發生爭議時的對手，當時林郁婷在世錦賽勇奪銅牌榮耀，但卻無預警被國際拳總撤銷資格，銅牌也由8強戰被林郁婷擊敗的卡梅諾娃遞補拿下。

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此次巴黎奧運，林郁婷又受到莫須有的性別風波指控，甚至被眾多國際名人發文攻擊，即便國際奧會公開澄清，林郁婷仍飽受極大壓力，但她仍奮力拚出佳績，勇闖本屆拳擊女子57公斤級8強。此戰面對卡梅諾娃不斷挑釁打法，林郁婷沈著以對，最終5比0強勢奪勝挺進4強，確定保底至少拿下銅牌。

賽後林郁婷激動落淚表示，「走到這步，真的很不容易，我相信大家都看在眼裡。此戰贏了不代表可以鬆懈，我要更精進自己，做好每一步，完成自己的目標，我的目標是再拿兩場勝利。」

林郁婷也向全台力挺他的朋友喊話，「我知道全台灣都在為我加油，在我背後支持我、挺我，我會努力把自己的實力與技術發揮出來，享受比賽，相信自己並且做到最好。」