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快訊／不被負面評論擊倒　麟洋配奪金高喊就是「大賽的兒子」

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲李洋、王齊麟奮勇完成奧運男雙金牌2連霸，賽後自稱「大賽的孩子」。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

締造奧運羽球男雙史上首見「金牌2連霸」紀錄，李洋、王齊麟在東京奧運、巴黎奧運寫下完美12連勝不敗神話，讓世界看見台灣黃金男雙的頂尖實力。在確定拿下金牌後，李洋、王齊麟笑說，「現在可以承認我們就是『大賽的兒子』！」另外，兩人談到一路走來飽受負面批評困擾，王齊麟就說，「要有堅定的心，肯定自我努力，才不會被擊倒。」

「麟洋配」成為史上首對奧運羽球男雙2連霸傳奇組合，不僅讓世界再次看見台灣羽球實力，也讓本屆巴黎奧運中華隊首金出爐。

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賽後李洋幽默表示，「12連勝，算是個里程碑了吧，目前是前無古人，我們希望有更多的台灣好手能夠突破我們的紀錄，現在可以承認我們就是『大賽的兒子』了！」

另外，自東京奧運奪金後，麟洋配遭遇傷勢侵擾，導致陷入低潮，甚至此次出征巴黎奧運，都被酸民批評不該代表中華隊出賽。對此，王齊麟表示，「現在社群媒體太發達了，最重要的就是要知道自己在做什麼，肯定自己的努力，要有一顆堅定的心才不會被影響。」

李洋則說，「運動員本身就是在負面中成長，會經歷很多輸球與質疑，我們能做的就是堅定自己的立場，努力證明自己。」

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲麟洋配在東京奧運、巴黎奧運締造完美12連勝不敗神話。（圖／路透）

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