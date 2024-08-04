快訊／站出來捍衛林郁婷！　中華奧會主席林鴻道：不接受炒作指控

▲台灣拳后林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

「台灣拳后」林郁婷4日在巴黎奧運8強戰再度強勢出擊，5比0勝出挺進4強戰，確定保底將在57公斤級有獎牌入袋。面對近日外界不斷出現莫須有性別議題指控。中華奧會今日也硬起來，由主席林鴻道親自出面說明強調，「林郁婷經歷過無數國際正式比賽，這次也獲得國際奧會身分確認，代表團認為她百分之百是女性運動員，不希望有人無的放矢、刻意炒作。」

林郁婷無畏近日外界風風雨雨，今日面對保加利亞的卡梅諾娃(Staneva Svetlana Kamenova)，以5比0強勢奪勝，勇闖本屆巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強，也確保中華隊在本屆拳擊項目將有第3面獎牌入袋，持續改寫新高。

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賽後林郁婷接受台灣媒體訪問，忍不住激動落淚，她除了強調自己的目標是再拿兩勝奪下金牌，特別感謝台灣人民在背後的支持與力挺。

▲中華奧運代表團團長林鴻道主席。（圖／中華奧會提供）

中華奧會今日也由主席林鴻道首度出面親自發聲，捍衛林郁婷權益，林鴻道表示，「林郁婷經歷過無數國際正式比賽，這次也獲得國際奧會身分確認，代表團認為她百分之百是女性的運動員，不希望有人無的放矢、刻意炒作。」

另外，林鴻道也強調，「我們林郁婷太優秀，才會有其他國家運動員做出不實指控，就我所了解林郁婷目前心態完全沒有受到影響，非常有信心。國際奧會的立場也非常堅定，林郁婷所有檢測都沒問題，她一定能創下佳績。」

▲林郁婷承受外界莫須有指控，仍奮力在巴黎奧運拚出佳績。（圖／路透）