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快訊／力挺林郁婷到底！　中華代表團：強烈譴責網路惡意攻擊

▲▼台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）

▲林郁婷承受外界莫須有指控，仍奮力在巴黎奧運拚出佳績。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

「台灣拳后」林郁婷4日在巴黎奧運8強戰再度強勢出擊，5比0勝出挺進4強戰，確定保底將在57公斤級有獎牌入袋。面對近日外界不斷出現莫須有性別議題指控。中華奧會今日也硬起來，由主席林鴻道親自出面力挺，中華台北代表團也二度發出聲明，強烈譴責惡意的網路謾罵與人身攻擊，並呼籲此類行為應立即停止。

中華台北代表團聲明如下：

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針對我國拳擊選手林郁婷的不實指控，中華台北代表團本日發布聲明表示，國際奧會日前發布的聲明已經很清楚: 所有參加2024巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定的所有醫療規定。

林郁婷選手參加57公斤量級的拳擊比賽，並一直全力準備中。中華台北代表團堅定的與選手站在一起並全力支持。代表團強烈譴責惡意的網路謾罵與人身攻擊，並呼籲此類行為應立即停止。

林郁婷在準備巴黎奧運期間，參加了多項國際拳擊賽事，並憑藉在杭州亞運中的出色表現，奪得金牌，成功獲得巴黎奧運參賽資格。

林郁婷將以實力和毅力爭取榮耀。中華台北代表團期待她的精彩表現。也將在她的奧運之路上持續為她加油。

▲▼台灣女拳王林郁婷挺進巴黎奧運4強。（圖／路透）

▲中華台北代表團二度發出聲明，捍衛林郁婷到底。（圖／路透）

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