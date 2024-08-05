「台灣加油」響徹羽球金牌戰　麟洋配：靠這股氣勢撐到奪勝

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金，感謝台灣球迷現場吶喊力挺。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」，4日在本屆巴黎奧運金牌戰展現強勢威力，撂倒世界排名第1位的中國組合梁偉鏗、王昶，本屆以完美7連勝，連同東京奧運寫下不可思議的「12連勝」，完成史無前例男雙金牌2連霸。此戰現場湧入大量台灣球迷替王齊麟、李洋應援，麟洋配賽後就直言，「就是這股氣勢，讓我們撐下去順利贏得勝利。」

李洋、王齊麟在本屆巴黎奧運順利寫下金牌2連霸榮耀，此戰面對中國世界第1組合，現場湧入大量台灣球迷，與中國球迷分庭抗禮，雙方加油應援聲互為其主，但最終麟洋配仍展現強大實力，順利奪下本屆男雙金牌榮耀。

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王齊麟就表示，「雙方球迷互相高喊口號真的好High，現場的氛圍真的讓我們腎上腺素激發，最後真的就是靠那股氣勢撐下去。」

最後在獲頒金牌的榮耀時刻，全場中華隊球迷高聲齊唱國旗歌，李洋就說，「能在法國聽到這麼多人陪我們一起唱國旗歌，真的太震撼。」

王齊麟則坦言，「上屆東京奧運還懵懂搞不太清楚狀況，這幾年下來經歷太多，當下回想到這一路走來點點滴滴，我真的快哭了。」

▲「麟洋配」成功衛冕二度拿下奧運羽球雙打金牌。（圖／路透）