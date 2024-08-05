運動雲

>

「台灣加油」響徹羽球金牌戰　麟洋配：靠這股氣勢撐到奪勝

▲▼「麟洋配」李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金，感謝台灣球迷現場吶喊力挺。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」，4日在本屆巴黎奧運金牌戰展現強勢威力，撂倒世界排名第1位的中國組合梁偉鏗、王昶，本屆以完美7連勝，連同東京奧運寫下不可思議的「12連勝」，完成史無前例男雙金牌2連霸。此戰現場湧入大量台灣球迷替王齊麟、李洋應援，麟洋配賽後就直言，「就是這股氣勢，讓我們撐下去順利贏得勝利。」

李洋、王齊麟在本屆巴黎奧運順利寫下金牌2連霸榮耀，此戰面對中國世界第1組合，現場湧入大量台灣球迷，與中國球迷分庭抗禮，雙方加油應援聲互為其主，但最終麟洋配仍展現強大實力，順利奪下本屆男雙金牌榮耀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王齊麟就表示，「雙方球迷互相高喊口號真的好High，現場的氛圍真的讓我們腎上腺素激發，最後真的就是靠那股氣勢撐下去。」

最後在獲頒金牌的榮耀時刻，全場中華隊球迷高聲齊唱國旗歌，李洋就說，「能在法國聽到這麼多人陪我們一起唱國旗歌，真的太震撼。」

王齊麟則坦言，「上屆東京奧運還懵懂搞不太清楚狀況，這幾年下來經歷太多，當下回想到這一路走來點點滴滴，我真的快哭了。」

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲「麟洋配」成功衛冕二度拿下奧運羽球雙打金牌。（圖／路透）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運羽球巴黎奧運李洋王齊麟麟洋配2024奧運台灣之光影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／不被負面評論擊倒　麟洋配奪金高喊就是「大賽的兒子」

快訊／不被負面評論擊倒　麟洋配奪金高喊就是「大賽的兒子」

快訊／李洋奧運「最後一舞」金牌2連霸　親曝下一步動向

快訊／李洋奧運「最後一舞」金牌2連霸　親曝下一步動向

快訊／麟洋配拚巴黎奧運金牌　台灣球迷湧現發送中華隊會旗入場

快訊／麟洋配拚巴黎奧運金牌　台灣球迷湧現發送中華隊會旗入場

快訊／力挺林郁婷到底！　中華代表團：強烈譴責網路惡意攻擊

快訊／力挺林郁婷到底！　中華代表團：強烈譴責網路惡意攻擊

快訊／站出來捍衛林郁婷！　中華奧會主席林鴻道：不接受炒作指控

快訊／站出來捍衛林郁婷！　中華奧會主席林鴻道：不接受炒作指控

快訊／勇闖4強哭了！　林郁婷：感謝全台人民在背後挺我

快訊／勇闖4強哭了！　林郁婷：感謝全台人民在背後挺我

將在法網主場打奧運拳擊4強賽　陳念琴親曝感想

將在法網主場打奧運拳擊4強賽　陳念琴親曝感想

拳擊女王強勢挺進4強　陳念琴霸氣高喊：我要的是金牌

拳擊女王強勢挺進4強　陳念琴霸氣高喊：我要的是金牌

快訊／陳念琴強勢挺進4強　中華隊拳擊保底再一面銅牌

快訊／陳念琴強勢挺進4強　中華隊拳擊保底再一面銅牌

快訊／拳擊美少女稱號太沈重？　吳詩儀：聽到還是很開心

快訊／拳擊美少女稱號太沈重？　吳詩儀：聽到還是很開心

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

快訊／麟洋配本屆7連勝金牌2連霸　李洋揭秘親吻球場是為了道別

快訊／麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金　跨屆12連勝締2連霸

「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現　李洋親吻球場被王齊麟打屁股

麟洋配搭檔6年2度奧運摘金　成史上首對衛冕金牌男雙組合

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

3麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

4麟洋配擊敗中國組合！巴黎奧運摘金

5「麟洋配」奪金「聖筊」慶祝再現

最新新聞

1麟洋配金牌2連霸！　賴清德開玩笑：全國應放假一天

2麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

3麟洋配奪本屆首金　盼振奮中華隊士氣

4「麟洋配」巴黎奧運逆風高飛！　從不被看好到奪金衛冕

5麟洋配奧運2連霸！　場外嗨爆宛如「台灣嘉年華」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366