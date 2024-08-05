父親飛往巴黎見證奪金　李洋BWF「年終賽」可能成最終謝幕賽

▲李洋奪下奧運金牌後，與父親李峻淯開心合影慶賀。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

「麟洋配」在本屆巴黎奧運以7連勝之姿，成功奪下中華隊首金殊榮，也是王齊麟、李洋連續兩屆奧運都在羽球男雙勇奪金牌榮耀。其中確定是最後一次參與奧運的李洋，其父親李峻淯也跨海飛往巴黎，見證寶貝兒子奪金時刻。至於李洋的下一步，則可能在BWF世界巡迴賽總決賽(年終賽)完成謝幕之作。

李洋、王齊麟繼東京奧運之後，本屆巴黎奧運再度勇奪金牌，成為史上首對在奧運寫下金牌2連霸的羽球傳奇雙打組合。此次金牌戰，李洋的父親李峻淯也特別親自飛往巴黎，見證寶貝兒子的榮耀時刻。

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李爸爸賽後開心表示，「我們家的人，一向就是越不被看好，就越做給你看。」李洋也和父親開心合照，一同慶賀這榮耀時刻。

以7連勝之姿拿下本屆中華隊首面金牌，李洋在奪冠後也做出親吻比賽場地舉動，他解釋是想和奮戰已久的羽球場作最後道別，不過回台後，李洋還將參加台北羽球公開賽，至於BWF世界巡迴賽總決賽(年終賽)也可能會去，但是否參賽仍在考慮中。

好搭檔王齊麟則笑稱，「年終賽這麼多好手都在，可以趁機會幫李洋辦一個引退賽，也是不錯選擇。」

李洋則喊話，未來正式退役後，希望能推廣更多台灣羽球，甚至看看是否有機會朝協會邁進，他表示，「我一直都希望發揮自身影響力吧，希望未來可以幫助更多年輕選手，不是說要培養更多的李洋、王齊麟，而是希望有更多的後輩可以超過我們。」

▲李洋霸氣怒吼，與王齊麟攜手為中華隊奪下本屆首金。（圖／路透）