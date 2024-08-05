快訊／亞洲貓王唐嘉鴻奪銅　巴黎奧運中華隊至少6獎牌史上次佳

▲中華隊在本屆巴黎奧運已經確定至少有6面獎牌進帳，成為隊史次佳紀錄表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

即便出現掉槓失誤，但「亞洲貓王」唐嘉鴻5日仍在單槓決賽以難度6.5000分，執行分7.466，總分13.966分，並列本屆銅牌，也是此次巴黎奧運中華隊第4面獎牌，目前代表隊累積4面獎牌，加上拳擊陳念琴、林郁婷打入4強戰，保底都至少有銅牌進帳，本屆中華隊至少6面獎牌入袋，已經超越雅典奧運、里約奧運，成為上屆東京奧運12面獎牌之外，隊史上次佳成績。

本屆巴黎奧運中華隊在射擊男子定向飛靶李孟遠奪銅，收穫本屆首面獎牌後，中華健兒獎牌數陸續開張，拳擊吳詩儀奪銅，昨日「麟洋配」王齊麟、李洋以完美7連勝完成羽球男雙金牌2連霸。

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今日「亞洲貓王」唐嘉鴻即便出現掉槓失誤，依舊以並列銅牌作收，也讓中華隊目前在巴黎奧運進帳1金4銅，加上打入拳擊4強賽兩名女將陳念琴、林郁婷，保底至少銅牌入袋，本屆中華隊確定至少已經拿下6面獎牌，正式超越2004雅典奧運、2016里約奧運的5面，成為中華隊奧運史上次佳成績。

至於上屆東京奧運，中華隊進帳2金4銀6銅，合計12面獎牌，仍是隊史在奧運史上最佳成績表現。

▲巴黎奧運唐嘉鴻在單槓決賽拿下並列銅牌佳績。（圖／路透）