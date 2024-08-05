30秒整理心情再上槓！唐嘉鴻不放棄精神摘銅　想到團隊太辛苦落淚

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在本屆巴黎奧運勇奪銅牌殊榮 。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻在本屆巴黎奧運單槓決賽，在第1個上場就發生掉槓失誤情況下，僅花不到30秒整理心情就再度上槓，並以不放棄的精神完成整套動作，最終更以總分13.966分寫下並列銅牌榮耀。唐嘉鴻賽後表示，「我想呈現我的難度分，證明過程的努力沒有白費，這面銅牌是給我團隊最大的鼓勵，但對我來說不夠完美，還是要持續努力。」

巴黎奧運單槓決賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻雖然決賽首位上場，就發生掉槓嚴重失誤，但他整理心情再上，成功完成整套動作，以總分13.966分寫下並列銅牌榮耀，雖然距離金牌夢想差了一步，但教練翁士航表示，「在我心中，唐嘉鴻已經是本屆奧運的金牌了，不到最後一刻不能放棄，整理30秒心情再上，後面的表現非常棒。」

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此次順利奪下單槓銅牌，唐嘉鴻表示，「這面銅牌，是給我團隊的最大鼓勵，但對我來說不夠完美還是要繼續努力。決賽掉下來當下，我和士航教練一個眼神，他就知道我會盡我全力把動作做好。」

「回場繼續做，我已經沒有心理負擔，單槓拋接誰都說不一定，沒把握住，但我有盡力彌補，只是要想辦法再突破，當下落淚我只是想到團隊太辛苦，真的可以休息了，我也真的回報他們一點什麼了，感謝整個團隊對我的付出。」

▲唐嘉鴻奪銅直言不完美還要再努力 。（圖／路透）