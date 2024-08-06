運動雲

>

羅嘉翎出奇招準備新動作　奧運完賽最想吃火鍋

記者杜奕君／巴黎報導

「國民女友」羅嘉翎，本屆巴黎奧運成為中華隊跆拳道項目唯一參賽好手，台灣時間8日將在女子57公斤級出賽，教練劉聰達透露，「羅嘉翎因為一隻腳受傷，因此練了不同動作，如果他敢用，說不定會有出其不意效果。」另外，劉聰達也透露，「羅嘉翎努力控制體重，完賽後最希望大啖火鍋美食。」

▲杭州亞運女子跆拳道，羅嘉翎晉級。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅嘉翎將在巴黎奧運為中華隊全力爭取佳績。（圖／資料照記者林敬旻攝）

羅嘉翎本次巴黎奧運將在跆拳道女子57公斤級出賽，首戰對手將是黎巴嫩奧恩(Laetitia Aoun)，若首輪順利過關，8強戰對手則高機率將碰頭英國強敵瓊斯(Jade Jones)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教練劉聰達表示，「羅嘉翎因為之前受傷一隻腳不能練，因此練了和以前不同的動作，但還沒有在實戰用過，我覺得如果他敢用，應該可以發揮出其不意的效果。」

羅嘉翎為了備戰此次奧運，在國訓中心期間就有嚴格控管飲食，「魔鬼菜單」先前也曾曝光，劉聰達說，「來到巴黎後，羅嘉翎還是有到中華隊專屬的膳食公寓吃滷肉飯、小籠包，這次體重控制算是很好，她有說比完賽想吃火鍋，已經兩、三個月沒吃。」

由於上屆東京奧運，中華健兒寫下史上最佳12面獎牌殊榮，因此這次巴黎奧運不少重點高人氣選手，都受到全台民眾關注，導致表現患得患失，對此劉聰達則強調，「羅嘉翎心理素質是不錯的，我只有跟她講，上場之前做萬全準備，在場上全神貫注、全力以赴，下場不留遺憾，輸了、盡力了，沒有遺憾回去在練。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運跆拳道巴黎奧運羅嘉翎劉聰達2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

巴黎奧運舉重3女將備戰狀態佳　林敬能喊話改寫榮譽榜佳績

巴黎奧運舉重3女將備戰狀態佳　林敬能喊話改寫榮譽榜佳績

巴黎奧運舉重拚奪牌　林敬能：方莞靈、陳玟卉是奇兵

巴黎奧運舉重拚奪牌　林敬能：方莞靈、陳玟卉是奇兵

「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運拚衛冕　林敬能喊話：不會空手而歸

「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運拚衛冕　林敬能喊話：不會空手而歸

逼出「亞洲貓王」唐嘉鴻眼淚　恩師翁士航暖心照料成就榮耀

逼出「亞洲貓王」唐嘉鴻眼淚　恩師翁士航暖心照料成就榮耀

快訊／要當世界貓王　唐嘉鴻下一步挑戰「貓跳轉體900°」美技

快訊／要當世界貓王　唐嘉鴻下一步挑戰「貓跳轉體900°」美技

30秒整理心情再上槓！唐嘉鴻不放棄精神摘銅　想到團隊太辛苦落淚

30秒整理心情再上槓！唐嘉鴻不放棄精神摘銅　想到團隊太辛苦落淚

快訊／8人上場6人失誤　唐嘉鴻讚嘆巴黎奧運艱難魔力

快訊／8人上場6人失誤　唐嘉鴻讚嘆巴黎奧運艱難魔力

快訊／亞洲貓王唐嘉鴻奪銅　巴黎奧運中華隊至少6獎牌史上次佳

快訊／亞洲貓王唐嘉鴻奪銅　巴黎奧運中華隊至少6獎牌史上次佳

美國3X3男籃奧運空前重挫！　一哥「寂寞大神」重傷、預賽慘遭淘汰

美國3X3男籃奧運空前重挫！　一哥「寂寞大神」重傷、預賽慘遭淘汰

應召站闆娘「越南李若彤」現身！　出庭認罪遇媒體嬌嗔：聽不懂

熱門新聞

教練：別看王齊麟嘻嘻哈哈的，隊內訓練菜單他是唯一吃得完的

快訊／全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、隊友陳芋汐

跟中國隊並列銅牌！張博恆「一直找唐嘉鴻聊天」　台網讚：好可愛

舉戴資穎為例批韓國羽協！安洗瑩直言夢想就是發聲：不要再卸責

郭天信、張政禹也玩德州撲克承認照片去年所拍　接受球團處分

台灣記者正面對決！國際拳總鬼打牆竟回：台灣是中國一部分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

2全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

3跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

4舉戴資穎為例！安洗瑩夢想就是發聲

5郭天信、張政禹認玩德撲　道歉發聲了

最新新聞

1東森盃兩岸少棒賽小選手熱血拚搏

2拳擊須有新管理機構才能納入洛杉磯奧運

3高承睿小學畢業南下拜師已成台灣二哥

4曾高居世界第3莊智淵見證世代交替

5台灣第1人！43歲莊智淵連打6屆奧運

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366