羅嘉翎出奇招準備新動作　奧運完賽最想吃火鍋

記者杜奕君／巴黎報導

「國民女友」羅嘉翎，本屆巴黎奧運成為中華隊跆拳道項目唯一參賽好手，台灣時間8日將在女子57公斤級出賽，教練劉聰達透露，「羅嘉翎因為一隻腳受傷，因此練了不同動作，如果他敢用，說不定會有出其不意效果。」另外，劉聰達也透露，「羅嘉翎努力控制體重，完賽後最希望大啖火鍋美食。」

▲羅嘉翎將在巴黎奧運為中華隊全力爭取佳績。（圖／資料照記者林敬旻攝）

羅嘉翎本次巴黎奧運將在跆拳道女子57公斤級出賽，首戰對手將是黎巴嫩奧恩(Laetitia Aoun)，若首輪順利過關，8強戰對手則高機率將碰頭英國強敵瓊斯(Jade Jones)。

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教練劉聰達表示，「羅嘉翎因為之前受傷一隻腳不能練，因此練了和以前不同的動作，但還沒有在實戰用過，我覺得如果他敢用，應該可以發揮出其不意的效果。」

羅嘉翎為了備戰此次奧運，在國訓中心期間就有嚴格控管飲食，「魔鬼菜單」先前也曾曝光，劉聰達說，「來到巴黎後，羅嘉翎還是有到中華隊專屬的膳食公寓吃滷肉飯、小籠包，這次體重控制算是很好，她有說比完賽想吃火鍋，已經兩、三個月沒吃。」

由於上屆東京奧運，中華健兒寫下史上最佳12面獎牌殊榮，因此這次巴黎奧運不少重點高人氣選手，都受到全台民眾關注，導致表現患得患失，對此劉聰達則強調，「羅嘉翎心理素質是不錯的，我只有跟她講，上場之前做萬全準備，在場上全神貫注、全力以赴，下場不留遺憾，輸了、盡力了，沒有遺憾回去在練。」