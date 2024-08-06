「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運拚衛冕　林敬能喊話：不會空手而歸

▲中華隊「舉重女神」郭婞淳。（圖／資料照記者林敬旻攝）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣人的驕傲，「舉重女神」郭婞淳正式登上巴黎奧運舞台(台灣時間8日晚間21時)進入倒數計時，目前已經在花都積極備戰的她，6日中華舉重代表隊教練林敬能也親自曝光愛徒當前備戰狀態。林敬能表示，「我從帶郭婞淳到現在，奧運從來沒有空手而歸，我一直對我們選手和舉重隊充滿信心。」

將在巴黎奧運挑戰舉重女子59公斤量級衛冕的郭婞淳，目前已經在巴黎進行最後調整備戰，現年30歲的舉重女神由於傷勢狀況反覆，先前在國訓中心談到備戰訓練點滴，也一度哽咽，令粉絲相當不捨。

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舉重教練林敬能表示，「我從17歲帶郭婞淳比賽，就告訴她要享受比賽，她就像戴資穎、李智凱一樣，已經不需要向國人證明自己在什麼樣的位階上了，他們都已經是世界一流選手，為國家爭取榮譽都已經做到。」

林敬能強調，「這次隨著年紀增長、傷勢加重，我一直告訴郭婞淳，心態擺正好好享受比賽，將現在的狀況發揮到最好。」

至於是否能看到郭婞淳站上巴黎奧運頒獎台，林敬能則信心喊話表示，「我從帶郭婞淳到現在，奧運從來沒有空手而歸，我一直對我們選手和舉重隊充滿信心。」

▲巴黎奧運中華舉重代表隊教練林敬能。（圖／記者杜奕君攝）