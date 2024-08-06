逼出「亞洲貓王」唐嘉鴻眼淚　恩師翁士航暖心照料成就榮耀

▲唐嘉鴻與恩師翁士航 。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

在獲得本屆巴黎奧運體操單槓項目銅牌的頒獎典禮上，「亞洲貓王」唐嘉鴻激動落淚，卻是為了改謝恩師翁士航與背後整個訓練團隊的照顧與付出。從阿基里斯腱斷鏈的嚴峻傷勢中浴火重生，唐嘉鴻在拿下奧運銅牌後，讓教練翁士航特別戴上銅牌感受榮耀份量，翁士航更直言在自己心中，唐嘉鴻已經是金牌等級好手。

為了本次巴黎奧運「無冷氣」的特殊選手村環境，翁士航一度選擇讓唐嘉鴻在台灣有兩周時間，嘗試在沒有冷氣的方式去練習，結果卻意外中暑了，也因此緊急調整訓練模式，讓唐嘉鴻有了因應突發狀況的準備。

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此次單槓決賽，翁士航在唐嘉鴻意外掉槓摔落當下，直言當下心情相當糾結，但也相信唐嘉鴻在調整完畢後，再次上槓就能順利完成動作，也成就最後的銅牌殊榮。

翁士航說，「單槓要去適應槓型、空間、環境、身體狀況等等，是運動員就需要去面對跟挑戰，競技運動不是只有在乎你的運動表現，選手心理上應該要如何去調整面對比賽以及所有環境狀況，這才是最重要的。」

唐嘉鴻就說，「掉槓後，我知道自己可能與獎牌無緣，但我希望完整呈現我的動作，讓大家知道我與團隊的訓練沒有白費。我們的團隊與老師都太辛苦了，頒獎典禮的淚水，也是覺得自己終於有拿出點什麼，我還有進步的空間，感謝團隊跟老師對我的付出。」

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）