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巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

記者杜奕君／巴黎報導

本屆巴黎奧運，中華隊跆拳道項目唯一參賽者，正是高人氣「國民女友」羅嘉翎，她將於女子57公斤級出賽，首戰將交手2018年雅加達亞運銅牌得主，來自黎巴嫩的奧恩(Laetitia Aoun)。教練劉聰達表示，「羅嘉翎和奧恩對戰多次，彼此很熟悉，現在重點先放在明天的過磅，只有1次機會，一定要做到最好，不容有任何差錯。」

▲巴黎奧運中華跆拳道教練劉聰達，親自說明羅嘉翎目前備戰狀況。（圖／記者杜奕君攝）

▲巴黎奧運中華跆拳道教練劉聰達，親自說明羅嘉翎目前備戰狀況。（圖／記者杜奕君攝）

跆拳道「國民女友」羅嘉翎，在上屆東京奧運一戰成名，勇奪銅牌殊榮，2022年與2023年都分別在世界跆拳道錦標賽拿下銀牌，去年的成都世大運、杭州亞運，最終也都收穫銀牌殊榮。

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不過在連續密集國際賽出賽下，羅嘉翎過去1年飽受左腳疲勞性骨折傷勢所苦，已經超過8個月未有正式比賽，7月在國訓中心的奧運模擬賽，羅嘉翎也僅打1場就因傷退賽，此次奧運整體狀態仍難評估。

本屆巴黎奧運，羅嘉翎在57公斤量級名列大會第6種子，教練劉聰達表示，「賽前都有持續情蒐，首戰對手黎巴嫩奧恩，先前羅嘉翎就和她交手多次，對彼此都算了解，第2場在8強對手則可能是英國的瓊斯(Jade Jones)，上屆世錦賽也交手過，因此都很熟悉。」

劉聰達透露，「目前羅嘉翎整體狀況一直往好的方向走，目前距離目標體重只剩0.5公斤，吃比較少且多動，也沒有禁食、禁水。」

不過劉聰達也強調，「明天過磅只有1次機會，我一直告訴羅嘉翎要小心，去之前一定要試磅，做到最好，不容許任何差錯，明天早上10點到12點過磅完成後，就會到正式比賽場地熟悉場地並且實際訓練。」

相較於上屆奧運首次參賽，羅嘉翎此次的心態調整狀況，也讓劉聰達相當滿意，「羅嘉翎的心態不錯，還會提醒大家她要比賽了，要準時收看，不會像上屆東京奧運懵懂，現在比較懂事，比較會控制她的心情與體重部分。」

▲▼巴黎奧運中華隊郭婞淳、羅嘉翎出發。（圖／記者周宸亘攝）

▲巴黎奧運中華隊跆拳道唯一希望羅嘉翎。（圖／記者周宸亘攝）

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