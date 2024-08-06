巴黎奧運舉重拚奪牌　林敬能：方莞靈、陳玟卉是奇兵

▲舉重好手陳玟卉將在此次巴黎奧運力拚佳績。（圖／資料照）

記者杜奕君／巴黎報導

本屆巴黎奧運，中華舉重代表隊共有郭婞淳、方莞靈、陳玟卉3位女將參賽，除了外界最關注的「舉重女神」郭婞淳外，上屆東京奧運在64公斤級一舉奪銅的陳玟卉，此次將挑戰71公斤級，方莞靈則在女子49公斤級出賽，中華舉重代表隊教練林敬能直言，「方莞靈、陳玟卉將會是本次奇兵，想看好戲一定要留下來！」

此次中華隊在巴黎奧運舉重賽場，除了郭婞淳在59公斤級挑戰金牌衛冕2連霸外，陳玟卉由於量級合併，將改參加71公斤級，方莞靈則是49公斤級上陣。

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教練林敬能表示，「陳玟卉跟方莞靈是兩個奇兵，就像上次東京奧運記者一直問我，我一直不講，一直到陳玟卉要比賽記者問我，林總教練我們可以留下來看嗎？我說如果你想要看好戲就留下來吧！這次我還是那句話，如果要看好戲就繼續留下來。」

林敬能也說，「我們看到技術會議開完後，最新的資料出來，今天就會顯示每一個量級，選手現在最新的狀況。因為我們可以從數字裡面看到一些端倪，當然數字是冰冷的，但是也有可能是爾虞我詐的，因為我們沒有A、B組，可以寫少一點，可以寫多一點，這就是後面教練鬥志的方面。」

▲方莞靈也被林敬能教練視為奇兵。（圖／資料照）