巴黎奧運舉重3女將備戰狀態佳　林敬能喊話改寫榮譽榜佳績

▲中華舉重代表隊教練林敬能，6日曝光3位舉重女將最新備戰狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／巴黎報導

本屆巴黎奧運，中華舉重代表隊共有郭婞淳、方莞靈、陳玟卉3位女將參賽，目前3人都已抵達花都備戰，中華舉重代表隊教練林敬能透露，「大家都為了台灣與團隊榮耀打拚，3位選手狀態也越來越好，期待在榮譽榜貼上好表現。」

目前中華舉重代表隊全員已經抵達巴黎進行最終備戰，其中方莞靈將在台灣時間8月8日凌晨1點30分，在女子49公斤級出賽，郭婞淳則在女子59公斤級出賽，時間為台灣8日晚間21時，至於量級合併改於71公斤級出賽的陳玟卉，則將在台灣時間10日凌晨1點30分上陣。

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教練林敬能表示，「我認為選手沒有適不適應的問題，大家都是世界名將，對於時差等各方面調整，包括團本部提供的膳食公寓，以及專屬中華隊的訓練中心，相關運科以及後勤人員，都是為了讓中華隊選手有更好的表現，大家一心一意在為選手打拚。」

林敬能笑說，「舉重賽前兩小時要過磅，賽前吃泡麵有「台灣味」，吃一小口麵、喝一小口湯，加上膳食公寓的牛肉麵、肉燥飯，讓選手人在異鄉花都，但飲食有熟悉的台灣味，心裡安定，寧靜才可以致遠，才能有好的成績表現。」

林敬能最後也強調，「這次很榮幸，3位舉重女子選手能代表中華隊出戰巴黎奧運，大家都為了台灣與團隊榮耀來打拚，現在3位選手在大家的關注與關愛下，狀態也越來越好，大家可以期待她們3位可以在這裡一展長才，後來居上，在榮譽榜再度貼上好表現。」

▲中華隊「舉重女神」郭婞淳。（圖／資料照記者林敬旻攝）