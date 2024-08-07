半夜「睡覺時間」登場打奧運　陳念琴賽後高喊史上最晚的比賽

▲台灣「拳擊女王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級奪下銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／巴黎報導

台灣「拳擊女王」陳念琴台灣時間7日凌晨，在巴黎奧運拳擊女子66公斤級4強戰，交手中國勁敵楊柳，最終陳念琴1比4敗北無緣挺進金牌戰仍收獲銅牌。談到此戰將近午夜時分才開打，陳念琴賽後笑說，「史上最晚的一次比賽，我賽前還喝了兩杯咖啡，晚間22點50分通常已經是我睡覺時間了！」

台灣時間7日起的拳擊所有男、女各量級4強戰，全數移往法網主場館羅蘭加洛斯球場進行，在網球場打拳擊，原本為「露天」的法網紅土球場，特別蓋上屋頂遮蔽，避免可能雨勢侵擾，在網球場進行拳擊賽，也是本屆奧運相當另類創舉。

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此戰台灣「拳擊女王」陳念琴力拚4強門票，但最終1比4敗北無緣挺進金牌戰，不過仍喜迎銅牌殊榮。也是本屆中華隊第4面獎牌(1金4銅)。

賽後陳念琴強調，「還是很亢奮，要說難過嗎，更多的還是感恩，感謝一路走來支持我的朋友，不管是新朋友還是舊朋友，我也希望每一年國家隊的獎牌都可以歸給上帝。」

談到此戰官方開打時間為巴黎當地晚間22時50分，加上賽程稍稍延誤，實際開打已經接近午夜23時，陳念琴賽後直說，「這是我史上最晚打的一場比賽，我喝了好幾杯咖啡，通常這時間已經是我睡覺時間，我跟教練說，我都禱告完叫我起來打拳是怎麼樣啦，但運動員就要去適應，下飛機兩個小時後要比賽妳也得去。」

完賽後陳念琴「親吻擂台」，並向現場觀眾致意，她則強調，「3屆以來我都有做這個動作，因為擂台是我們的好友

從小到大我就是繞著擂台成長，上面有我們的汗、我們的累，也有我們被擊倒的時候，感謝擂台讓我們平安完賽，親吻擂台是因為萬分的感恩。」

▲陳念琴3度叩關奧運，本屆拿下銅牌殊榮。（圖／達志影像／美聯社）