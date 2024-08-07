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從去年3月就帶傷撐　林昀儒：能堅持到現在非常不錯了

▲▼中華男團林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運台灣桌球一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

中華桌球男團於8強戰不敵日本，此役同時也是台灣桌球一哥林昀儒本屆奧運的最後一戰，他賽後表示，包含單打、混雙都有一點點遺憾，但也透露，自己從去年3月手就有傷，之後一直都是邊帶傷出賽邊恢復，「我還能堅持到現在也是非常不錯了！」

本屆奧運會是林昀儒生涯第二屆奧運，他除了參加男子單打項目之外，還有包含混合雙打、男子團體他也統統有份，可惜最終三個項目都止步8強，無緣站上頒獎台。

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林昀儒在男團8強賽扛下第二點單打，最終拿下中華隊唯一一點，他賽後透露近年跟對手張本智和交戰，自己都是落敗比較多，只有去年贏過一次，所以今天努力發揮自己優勢，有收到效果。

生涯第二度奧運之旅結束，林昀儒坦言包含單打、混雙都有一點點遺憾，表示兩個項目都有機會，但都沒能成功把握，他更透露自己的手從去年三月就有傷，一直都沒有完全好，邊帶傷打邊恢復，指出，「還能堅持到現在也是非常不錯了！」

談到今年的奧運跟東京奧運的不同，林昀儒說，「上一屆可能還沒那麼明白是這麼大的舞台，這次來當然一開始還是稍微有一點緊張，但看到這種氛圍，其實自己也開始享受在這裡面，所以總體還是蠻開心的。」

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關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運桌球林昀儒2024奧運台灣之光

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