快訊／「桌球教父」莊智淵不敵張本智和　中華男團1比3無緣4強

▲中華男團莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

中華桌球男團今(6)日與第4種子日本隊爭搶4強門票，第1點雙打「師徒檔」莊智淵、高承睿0比3敗下陣來，第2點男單林昀儒3比2力退勁敵張本智和扳回1點，第3點超新星高承睿遭直落3落敗，關鍵第4點單打由莊智淵擔綱，雖然經驗優於對手，仍以7比11、8比11、9比11連掉3局，中華隊終場總點數1比3止步8強。

中華男團本屆由6屆元老莊智淵、老莊的19歲愛徒高承睿及一哥林昀儒攜手出擊，位列第6種子，16強賽輕鬆過關，8強賽強碰「怪物少年」張本智和帶領的日本隊，雙方曾在今年世團賽小組賽交手過，當時中華隊僅靠林昀儒拿下1點，以1比3落敗。

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▲中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

第1點為雙打由「師徒檔」莊智淵、高承睿上陣，兩人昨日首次在奧運賽場搭檔，以3比2逆轉勝出，今日對上日本組合篠塚大登、戶上隼輔，以7比11、5比11連丟2局後，「師徒檔」第3局幾度超前比數，有機會扳回一城，可惜被扳成9比9平手後，連失2分讓出這1局，以0比3丟掉第1點。

▲中華男團林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

第2點男單為兩隊的王牌對決，台灣一哥林昀儒出戰勁敵張本智和，林昀儒率先以2比1聽牌，但第4局突然碰上亂流，以3比11被扳成2比2，所幸林昀儒決勝第5點發威，在6比6後連下5分，11比6勝出，總局數3比2搶下第2點。

▲中華男團高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

第3點單打19歲天才小將高承睿面對戶上隼輔，他沒能展現最佳狀態，以5比11、7比11、5比11連掉3局，丟掉了這一點，中華隊總點數1比2遭日本聽牌。

關鍵第4點重擔落到43歲「桌球教父」莊智淵身上，面對球風兇悍、節奏飛快的張本智和，莊智淵展現經驗優勢，將比數逼近到6比8，可惜局末以7比10被逼出3個局點，7比11讓出。

來到第2局，莊智淵掌握了對手的布局，打出4比2攻勢，隨後卻連失了3分遭超前，他為自己喊出暫停，冷靜思考戰術。暫停過後，莊智淵又連掉2分，落入4比7的劣勢，連續失分之下，以8比11連丟了2局。

已經退無可退的情況下，莊智淵第3局再次陷入苦戰，以2比5落後，但他韌性十足，扳成6比6後再以7比6超前，張本智和很快追成7比7，莊智淵沒過網再次遭超前，以7比10被逼出3個賽末點，硬是化解了2個，仍以9比11敗下陣來，中華男團最終以總點數1比3止步8強。