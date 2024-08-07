1張圖看中華隊巴黎奧運第12日賽程　林郁婷拚金牌戰門票

▲中華代表團巴黎奧運第12日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運進入第12天賽程，無端遭抹黑性別的「台灣女拳王」林郁婷將迎來4強賽，力拚挺進金牌戰，對手是土耳其選手卡拉曼(Esra Yildiz Kahraman)。另外，由一姐鄭怡靜領軍的桌球女團，要與「大魔王」頭號種子中國隊爭搶4強門票，「舉重精靈」方莞靈也將在49公斤級賽事登場。

本屆女子57公斤級頭號種子林郁婷，在巴黎奧運無端捲入性別議題風波，中華奧會昨(6)日已委請律師發出警告信函給不斷「抹黑」林郁婷的國際拳總(IBA)，保留法律追訴權，必要時將提告。

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▲台灣女拳王林郁婷。（圖／路透）

林郁婷日前打進4強保底銅牌後，落淚感謝台灣國人在背後支持她，她接下來將與土耳其選手卡拉曼爭搶金牌戰門票，卡拉曼雖不是教練曾自強原本沙盤推演的4強對手，不過林郁婷狀態極佳，在遭到莫須有指控下仍扛住壓力，在擂台上一路過關斬將，若能正常發揮，前進決賽的機率應該很高。

▲台灣女拳王林郁婷。（圖／路透）

由一姐鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟組成的桌球女團，8強賽將碰上球后孫穎莎帶領的頭號種子中國隊，面臨艱鉅考驗。

舉重項目也開始進行，我國「舉重精靈」方莞靈要在49公斤級登場，方莞靈的報名成績為192公斤，名列12名參賽選手中第8位，想站上頒獎台必須有超乎預期的表現。

台灣首位取得輕艇競速奧運參賽資格的賴冠傑，也將在男子1000公尺單人C艇預賽亮相，他去年杭州亞運「大逆轉」摘金，表現令人印象深刻。