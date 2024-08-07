陳念琴戰勝癌症奪銅　郭婞淳延續「婞念」盼再舉出台灣驕傲

▲「抗癌女拳王」陳念琴贏得巴黎奧運銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

台灣女拳王陳念琴戰勝病魔3度登上五環殿堂，每一屆表現都在進步，本屆收穫1枚銅牌，學姊兼好友郭婞淳也將帶著「婞念」上陣，準備征服對手。

3年前的東京奧運，陳念琴止步8強。她在東奧結束後發文揭露自己2019年11月被診斷出罹患淋巴癌，歷經8次化療，一面抗癌一面備戰東奧。

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她的訓練經常被嘔吐打斷，甚至在治療後期把自己鎖在房間，靠三餐白吐司度日。經歷旁人難以想像的煎熬，但陳念琴堅強挺過，在人生的擂台上擊敗癌細胞，繼續追尋夢想。

▲陳念琴、郭婞淳合組「婞念」。（圖／記者黃克翔攝）

郭婞淳曾表示，在國訓中心訓練時就發現陳念琴的情況有異，但出於尊重，沒有過多詢問，「如果她說，我會很願意聽，但她沒有說，我就是尊重她。」後來看到陳念琴的貼文，才知道事情的嚴重性。

陳念琴坦然面對自己的病情，郭婞淳佩服又心疼，「她真的非常勇敢。」如今陳念琴成功戰勝病魔，第3度出征奧運，還帶回了一面銅牌。

陳念琴與郭婞淳在2016年里約奧運結緣，之後在同家經紀公司的安排下合組「婞念」，盼透過自己的故事，傳遞正能量。

上屆東京奧運勇奪金牌的郭婞淳，本屆巴黎奧運同樣背負國人期待，不過她從東奧後便傳出傷痛不斷，這次帶傷拚戰，盼延續「婞念」堅持精神，「舉」出台灣驕傲。

▲陳念琴、郭婞淳合組「婞念」。（圖／記者黃克翔攝）