圖輯／周天成「震天一吼」打趴日本！　中華隊奧運第6日勢如破竹

▲19歲高承睿在男單16強戰交手22歲瑞典「六角戰士」莫雷加德。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運第6日賽事於8月1日登場，中華隊在各項目各有斬獲，羽球一哥周天成和金牌雙打組合「麟洋配」李洋、王齊麟，分別挺進8強、4強。奧運4屆元老「雷母」設下世界第一闖16強、「拳擊女王」陳念琴則以0比5強勢過關，挺進8強。

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▲19歲桌球新星高承睿在男單16強戰交手22歲瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard），高承睿最終以總局數1比4落敗。賽後高承睿紅著眼眶表示，感到非常不甘心。（圖／路透）

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▲東京奧運銅牌、高球好手潘政琮首輪以低於標準桿2桿的69桿作收，目前並列第21位。（圖／路透）

▲俞俊安首輪賽事同樣抓下2鳥、1老鷹，不過有6柏忌，目前以高於標準桿2桿的73桿，並列第49位。（圖／達志影像／美聯社）

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▲台灣羽球一哥周天成第3度叩關五環殿堂，在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大，順利挺進8強，追平個人奧運最佳成績。（圖／達志影像／美聯社）

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▲我國代表團年紀最小的19歲小將李彩綺出戰個人64強淘汰賽，對決第3度叩關奧運的烏克蘭31歲選手馬欽柯（Veronika Marchenko），一度連發4支10分箭，但最終仍以積點4比6敗陣。（圖／路透）

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▲台灣網球一姐謝淑薇與20歲搭檔曹家宜，在女雙8強戰交手捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova）、諾斯科娃（Linda Noskova），最終以6比1、4比6、12比14惜敗，無緣前進女雙4強。（圖／路透）

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▲中華隊4屆元老「雷母」雷千瑩擊敗世界排平第1的20歲美國好手考夫霍爾德（Casey Kaufhold），以總積點7比3搶下16強門票。（圖／路透）

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▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在8強賽2比0橫掃泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭（Kittinupong Kedren），豪取5連勝搶下4強門票，連2屆奧運挺進4強，距離衛冕金牌又更近一步。（圖／路透）

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▲台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子，年僅17歲的超新星「眼鏡弟」勒布朗（Felix Lebrun），雙方苦戰7局，最終林昀儒以3比4惜敗。（圖／路透）

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▲台灣桌球一姐鄭怡靜8強賽對決女單頭號種子、中國球后孫穎莎，儘管第3局與孫穎莎纏鬥了23分鐘，最終連掉4局落敗，無緣4強。（圖／路透）

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▲首次在奧運舞台登場的20歲邱意晴，64強賽對上日本2023年世錦賽銅牌野田紗月，第3局原有機會扳回一城，卻出現失誤4分箭，最終以0比6落敗，止步個人賽64強。（圖／路透）

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▲「拳擊女王」陳念琴在女子拳擊66公斤級16強賽，交手巴西女將桑托斯（Barbara Maria dos Santos），最終以5比0強勢過關，挺進8強，追平個人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

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