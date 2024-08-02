巴黎奧運激戰第6天　麟洋、周天成晉級！中華隊選手表現一次看

▲羽球男雙「麟洋配」李洋（前）、王齊麟（後）成功挺進4強戰。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運持續進行中，中華隊選手昨日在多項賽事中出戰，展現堅韌體魄與精神，在羽球、射箭和拳擊等項目都有好表現。

羽球男子單打16強賽中，周天成以2:0擊敗日本選手奈良岡功大，成功晉級8強。同時，羽球男子雙打8強賽中，王齊麟與李洋以2:0戰勝泰國選手JOMKOH Supak與KEDREN Kittinupong，順利晉級4強。

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在射箭賽事中，雷千瑩在女子個人64強淘汰賽以7:1擊敗哥倫比亞選手RENDON MARTINEZ Ana，並在32強淘汰賽以7:3擊敗美國選手KAUFHOLD Casey，成功晉級16強。可惜的是，李彩綺與邱意晴在女子個人64強淘汰賽中分別以4:6與0:6敗給烏克蘭選手MARCHENKO Veronika與日本選手野田紗月，未能晉級。

▲「拳擊女王」陳念琴（右）叩關8強。（圖／中華奧會提供）

在桌球賽事中，男子單打16強賽高承睿以1:4敗給瑞典選手MOREGARD Truls，未能晉級。男子8強賽中，林昀儒以3:4敗給法國選手LEBRUN Felix，同樣未能晉級。女子單打8強賽中，鄭怡靜以0:4敗給中國選手孫穎莎，也未能晉級。

在高爾夫男子第一回合中，俞俊安與潘政琮分別以73桿與69桿的成績完成第一回合比賽，潘暫居第21位、俞排第49位。網球女子雙打8強賽中，謝淑薇與曹家宜以1:2敗給捷克選手MUCHOVA Karolina與NOSKOVA Linda，未能晉級。

最後，在拳擊女子66公斤級16強賽中，陳念琴成功晉級8強。