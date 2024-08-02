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巴黎奧運激戰第6天　麟洋、周天成晉級！中華隊選手表現一次看

▲▼羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋以2比1擊退丹麥。（圖／路透）

▲羽球男雙「麟洋配」李洋（前）、王齊麟（後）成功挺進4強戰。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運持續進行中，中華隊選手昨日在多項賽事中出戰，展現堅韌體魄與精神，在羽球、射箭和拳擊等項目都有好表現。

羽球男子單打16強賽中，周天成以2:0擊敗日本選手奈良岡功大，成功晉級8強。同時，羽球男子雙打8強賽中，王齊麟與李洋以2:0戰勝泰國選手JOMKOH Supak與KEDREN Kittinupong，順利晉級4強。

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在射箭賽事中，雷千瑩在女子個人64強淘汰賽以7:1擊敗哥倫比亞選手RENDON MARTINEZ Ana，並在32強淘汰賽以7:3擊敗美國選手KAUFHOLD Casey，成功晉級16強。可惜的是，李彩綺與邱意晴在女子個人64強淘汰賽中分別以4:6與0:6敗給烏克蘭選手MARCHENKO Veronika與日本選手野田紗月，未能晉級。

▲「拳擊女王」陳念琴叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲「拳擊女王」陳念琴（右）叩關8強。（圖／中華奧會提供）

在桌球賽事中，男子單打16強賽高承睿以1:4敗給瑞典選手MOREGARD Truls，未能晉級。男子8強賽中，林昀儒以3:4敗給法國選手LEBRUN Felix，同樣未能晉級。女子單打8強賽中，鄭怡靜以0:4敗給中國選手孫穎莎，也未能晉級。

在高爾夫男子第一回合中，俞俊安與潘政琮分別以73桿與69桿的成績完成第一回合比賽，潘暫居第21位、俞排第49位。網球女子雙打8強賽中，謝淑薇與曹家宜以1:2敗給捷克選手MUCHOVA Karolina與NOSKOVA Linda，未能晉級。

最後，在拳擊女子66公斤級16強賽中，陳念琴成功晉級8強。

項目 賽事 出賽隊伍 比分/成績 備註
桌球 男子單打16強賽 中華台北 高承睿 vs. 瑞典 MOREGARD Truls 1:4 未能晉級
高爾夫 男子第一回合 中華台北 俞俊安 73桿 --
高爾夫 男子第一回合 中華台北 潘政琮 69桿 --
羽球 男子單打16強賽 中華台北 周天成 vs. 日本 奈良岡功大 2:0 晉級8強
射箭 女子個人64強淘汰賽 中華台北 李彩綺 vs. 烏克蘭 MARCHENKO Veronika 4:6 未能晉級
網球 女子雙打8強賽 中華台北 謝淑薇／曹家宜 vs. 捷克 MUCHOVA Karolina／NOSKOVA Linda 1:2 未能晉級
射箭 女子個人64強淘汰賽 中華台北 雷千瑩 vs. 哥倫比亞 RENDON MARTINEZ Ana 7:1 晉級32強
射箭 女子32強淘汰賽 中華台北 雷千瑩 vs. 美國 KAUFHOLD Casey 7:3 晉級16強
羽球 男子雙打8強賽 中華台北 王齊麟／李洋 vs. 泰國 JOMKOH Supak／KEDREN Kittinupong 2:0 晉級4強
桌球 男子8強賽 中華台北 林昀儒 vs. 法國 LEBRUN Felix 3:4 未能晉級
桌球 女子單打8強賽 中華台北 鄭怡靜 vs. 中國 孫穎莎 0:4 未能晉級
射箭 女子個人64強淘汰賽 中華台北 邱意晴 vs. 日本 野田紗月 0:6 未能晉級
拳擊 女子66公斤級16強賽 中華台北 陳念琴 vs. 巴西 DOS SANTOS Barbara Maria -- 晉級8強

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關鍵字： 2024奧運

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