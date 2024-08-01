快訊／周天成打趴日本一哥挺進8強　對手沒轍只能苦笑丟拍

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成第3度叩關五環殿堂，巴黎奧運小組賽2連勝挺進男單16強，今(1)日與世界第5的日本一哥奈良岡功大爭搶8強門票。小天比奈良岡功大年長11歲，生涯對決從沒輸給對方過，此戰他延續這個優良傳統，以21比12、21比16直落2完勝，犀利狀態讓對手只能無奈丟球拍。

▲台灣羽球一哥周天成挺進巴黎奧運男單8強。（圖／路透，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是周天成生涯第3度登上奧運舞台，前2次分別在2016里約奧運拿下第5名、2021年東京奧運止步8強，現年34歲的他不言退，期許在本屆巴黎奧運登上頒獎台。

周天成去年狀態起伏，直到11月的海洛公開賽才收下上季首冠，今年初他又在泰國大師賽封王，賽後他公布自己2023年初意外發現罹患大腸癌初期，消息震驚各界，好在因很快進行手術，目前已痊癒。小天在術後1年公開抗癌經歷，勉勵大家無論遇到什麼挫折，堅持下去肯定能找到答案。

名列第12種子的周天成在小組賽連退墨西哥賈瑞多(Luis Ramon Garrido)、香港李卓耀，順利前進本屆男單16強，今日交手世界第5的日本一哥奈良岡功大，兩人過去2次交手，都由小天勝出。此戰開賽小天延續預賽的好手感，打出5比1攻勢，持續施壓對手，儘管一度被追到9比8僅1分領先，仍以11比9進入技術暫停。

場邊不斷傳來「中華隊加油」，還有人呼喊「天哥」，現場球迷相當賣力替台灣一哥應援，成了周天成的助力，他幾次預判正確，加上對手連續失誤送分，拉開15比10、5分差，並持續擴大分差，掌控了比賽節奏，幾度取得7分領先，以20比12得到8個局點，以21比12先下一城。

進入第2局，周天成開局就在多拍來回後以一記扣殺得分，打出3比1攻勢，還讓對手撲地救球不及，奈良岡功大則是頻頻打出界，只能苦笑。小天除了攻勢犀利，防守也相當有壓制性，他怒吼替自己打氣，以11比3進入技術暫停。

周天成下半局繼續主宰戰局，他極致延展身體救球再回擊，讓奈良岡功大無奈丟拍，隨後申請醫療暫停，暫停回來後，小天將分差擴大到15比5，比賽已失去懸念，小天局末出現幾次失誤，被追到18比15，所幸及時穩住，以20比15取得5個賽末點，終場以21比16、直落2搶下8強門票。