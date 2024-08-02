2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

▲中華代表團巴黎奧運第7日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

「麟洋配」李洋、王齊麟，連2屆奧運挺進4強，今(2)日將與丹麥第一男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)爭金牌戰門票，贏球就確定能登上巴黎奧運頒獎台，距離衛冕只差2勝。另外，羽球一哥周天成連3屆奧運打進8強，將與世界第22的印度選手森(Lakshya Sen)爭4強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華代表團巴黎奧運第7日賽程。（圖／記者游郁香製）

「麟洋配」本屆巴黎奧運預賽抽中「籤王」，被分到有5組選手的「死亡D組」，組內有多達3組世界前10的好手，這反倒激發出最佳版本的他們，最終以4連勝挺進8強，昨(1)日再以直落2橫掃泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭(Kittinupong Kedren)，收下4強門票。

▲麟洋配爭金牌戰門票。（圖／路透）

麟洋配在奧運賽場拉出「跨屆」10連勝，展現出極佳的狀態，現在距離衛冕金牌僅差2勝，4強賽將交手丹麥資深男雙阿斯特魯普、拉斯姆森，雙方本屆小組賽對決時，麟洋配以2比1勝出，不過丹麥組合經驗豐富，李洋點出要注意對手的「發接發」還有心理戰伎倆。

▲台灣羽球一哥周天成連3屆奧運打進8強。（圖／路透）

連3屆奧運打進男單8強的羽球一哥周天成，今日將與世界第22的印度選手森爭搶4強門票，小天生涯與森交手過4次，以3勝1敗佔上風。小天前2次的奧運之旅，2016里約奧運拿下第5名、2021年東京奧運止步8強，現年34歲的他不言退，期許在巴黎奧運登上頒獎台。

▲台灣女拳王林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣女拳王」林郁婷也將在女子57公斤級16強賽登場，對手是22歲的烏茲別克女將圖爾迪別科娃(SitoraTurdibekova)。林郁婷上屆東京奧運意外止步首輪，遭逢重挫後她在2022年世錦賽奪金、去年杭州亞運又幫助我國摘下苦等65年的拳擊金牌。

「證件妹」吳佳穎也將出戰女子25公尺火藥手槍資格賽，首日進行「慢射」和「快射」，這是她第3度叩關五環殿堂，她上屆東京奧運拿下第5名，差點就站上頒獎台，本屆以平常心面對挑戰，希望能更上一層樓。