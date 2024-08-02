運動雲

>

2張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程　麟洋配拚進金牌戰、周天成爭4強

▲▼中華代表團巴黎奧運第7日賽程。（圖／記者游郁香製）

▲中華代表團巴黎奧運第7日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

「麟洋配」李洋、王齊麟，連2屆奧運挺進4強，今(2)日將與丹麥第一男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)爭金牌戰門票，贏球就確定能登上巴黎奧運頒獎台，距離衛冕只差2勝。另外，羽球一哥周天成連3屆奧運打進8強，將與世界第22的印度選手森(Lakshya Sen)爭4強。

▲▼中華代表團巴黎奧運第7日賽程。（圖／記者游郁香製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華代表團巴黎奧運第7日賽程。（圖／記者游郁香製）

「麟洋配」本屆巴黎奧運預賽抽中「籤王」，被分到有5組選手的「死亡D組」，組內有多達3組世界前10的好手，這反倒激發出最佳版本的他們，最終以4連勝挺進8強，昨(1)日再以直落2橫掃泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭(Kittinupong Kedren)，收下4強門票。

▲▼王齊麟、李洋麟洋配羽球雙打晉級四強。（圖／路透）

▲麟洋配爭金牌戰門票。（圖／路透）

麟洋配在奧運賽場拉出「跨屆」10連勝，展現出極佳的狀態，現在距離衛冕金牌僅差2勝，4強賽將交手丹麥資深男雙阿斯特魯普、拉斯姆森，雙方本屆小組賽對決時，麟洋配以2比1勝出，不過丹麥組合經驗豐富，李洋點出要注意對手的「發接發」還有心理戰伎倆。

▲▼台灣羽球一哥周天成挺進巴黎奧運男單8強。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成連3屆奧運打進8強。（圖／路透）

連3屆奧運打進男單8強的羽球一哥周天成，今日將與世界第22的印度選手森爭搶4強門票，小天生涯與森交手過4次，以3勝1敗佔上風。小天前2次的奧運之旅，2016里約奧運拿下第5名、2021年東京奧運止步8強，現年34歲的他不言退，期許在巴黎奧運登上頒獎台。

▲亞運女子拳擊57公斤級金牌林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣女拳王林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣女拳王」林郁婷也將在女子57公斤級16強賽登場，對手是22歲的烏茲別克女將圖爾迪別科娃(SitoraTurdibekova)。林郁婷上屆東京奧運意外止步首輪，遭逢重挫後她在2022年世錦賽奪金、去年杭州亞運又幫助我國摘下苦等65年的拳擊金牌。

「證件妹」吳佳穎也將出戰女子25公尺火藥手槍資格賽，首日進行「慢射」和「快射」，這是她第3度叩關五環殿堂，她上屆東京奧運拿下第5名，差點就站上頒獎台，本屆以平常心面對挑戰，希望能更上一層樓。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球麟洋配李洋王齊麟周天成2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金

依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金

快訊／不敵法國17歲超新星「眼鏡弟」　林昀儒無緣4強：心情很悶

快訊／不敵法國17歲超新星「眼鏡弟」　林昀儒無緣4強：心情很悶

跟地主球員同場比賽好吵！李洋、王齊麟想起雅加達亞運

跟地主球員同場比賽好吵！李洋、王齊麟想起雅加達亞運

快訊／林昀儒激戰7局不敵法國眼鏡弟　無緣連2屆奧運打進男單4強

快訊／林昀儒激戰7局不敵法國眼鏡弟　無緣連2屆奧運打進男單4強

林昀儒、鄭怡靜單打出局　桌球奪牌希望剩男女團「8強都有硬仗」

林昀儒、鄭怡靜單打出局　桌球奪牌希望剩男女團「8強都有硬仗」

快訊／麟洋配2比0橫掃泰國組合　5連勝闖進男雙4強

快訊／麟洋配2比0橫掃泰國組合　5連勝闖進男雙4強

JK羅琳又開砲！轟女拳手是跨性別者：這不是運動而是霸凌

JK羅琳又開砲！轟女拳手是跨性別者：這不是運動而是霸凌

爭金牌戰門票再碰丹麥組合　麟洋配：小心對手「心理戰」小動作

爭金牌戰門票再碰丹麥組合　麟洋配：小心對手「心理戰」小動作

選手遭球迷出征飆罵　台鋼不忍了：都已截圖存證

選手遭球迷出征飆罵　台鋼不忍了：都已截圖存證

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

熱門新聞

快訊／坦言和法國新星勒布朗有差距　林昀儒：今天是我衝擊他

依瑟儂PO戴資穎合照「沒有期限的友誼」　粉絲含淚：一定要奪金

快訊／不敵法國17歲超新星「眼鏡弟」　林昀儒無緣4強：心情很悶

跟地主球員同場比賽好吵！李洋、王齊麟想起雅加達亞運

快訊／林昀儒激戰7局不敵法國眼鏡弟　無緣連2屆奧運打進男單4強

林昀儒、鄭怡靜單打出局　桌球奪牌希望剩男女團「8強都有硬仗」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

2依瑟儂PO戴資穎合照　粉絲含淚：一定要奪金

3不敵法國超新星　林昀儒無緣4強好悶

4比賽場地好吵！李洋、王齊麟想起雅加達亞運

5林昀儒激戰7局無緣男單4強

最新新聞

1林郁婷正面回應性別風波

2巴黎奧運體操女子個人全能賽　美體操天后奪「生涯第6金」

32張圖看中華隊巴黎奧運第7日賽程

4奧運轉播Hami APP傳當機　中華電：系統調整中

5爭金牌戰門票　麟洋配：小心小動作

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

戴資穎淚崩談膝傷：出發前就知拿金牌根本辦不到

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366