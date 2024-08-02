爭金牌戰門票再碰丹麥組合　麟洋配：小心對手「心理戰」小動作

▲麟洋配李洋、王齊麟連2屆挺進奧運4強。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，連2屆奧運挺進最終 4強，現在距離衛冕金牌僅差2勝，今(2)日晚間6點將與小組賽的「手下敗將」丹麥組合阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)爭搶金牌戰門票，李洋指出對手經驗豐富，要小心他們的「心理戰」小動作。

「麟洋配」本屆巴黎奧運預賽抽中「籤王」，被分到有5組選手的「死亡D組」，組內有多達3組世界前10的好手，不過這反倒激發出最佳版本的他們，最終以4連勝挺進8強，昨(1)日再以直落2橫掃泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭(Kittinupong Kedren)，搶下4強門票。

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李洋、王齊麟4強賽的對手是世界第2的丹麥資深男雙阿斯特魯普、拉斯姆森，麟洋配小組賽曾以2比1擊敗丹麥組合，不過過程可說是「驚濤駭浪」，首局輕鬆收下後，第2局卻遭對手逆襲，因此再次交手，兩人都不敢大意，李洋點出要注意對手的「發接發」還有心理戰伎倆。

▲麟洋配李洋、王齊麟連2屆挺進奧運4強。（圖／中華奧會提供）

「他在場上會弄你一下，跑過去撿球或是怎樣，反正他有各種妙招想要弄你的心態。」李洋透露，今晚必須好好睡一覺，養精蓄銳為4強賽做好準備。

麟洋配生涯共與丹麥第一男雙組合阿斯特魯普、拉斯姆森交手過8次，包含本屆奧運小組賽，以5勝3敗佔上風。目前麟洋配在奧運賽場拉出「跨屆」10連勝，展現出極佳的狀態。