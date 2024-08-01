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快訊／4屆名將雷千瑩擊敗世界第1　晉級射箭個人賽16強

▲▼「雷母」雷千瑩率領兩位小將出戰。（圖／路透）

▲「雷母」雷千瑩。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

中華射箭女團止步本屆巴黎奧運8強後，今(1)日個人賽由我國代表團年紀最小的19歲小將李彩綺打頭陣，她一度連發4支10分箭，可惜仍止步64強，晚間換4屆元老「雷母」雷千瑩登場，首輪7比1輕鬆過關，次輪強碰世界第1的20歲美國好手考夫霍爾德(Casey Kaufhold)，「雷母」展現經驗優勢，強大氣場力壓對手，以總積點7比3搶下16強門票。

此次中華女子射箭代表隊由「雷母」雷千瑩率兩位小將邱意晴、李彩綺出擊，3人在資格賽分居第29、40和53名。

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從18歲征戰到34歲，雷千瑩生涯第4度叩關五環殿堂，她曾在2016年里約奧運攜手林詩嘉、譚雅婷奪下女團銅牌，去年她在杭州亞運迎來個人亞運「最後一舞」，4屆亞運收穫一面銀牌。隨著年紀漸長，身旁隊友與她年紀越差越多，她把每一場都當「最後一場」來珍惜。

雷千瑩今日首輪對上哥倫比亞38歲老將馬丁尼茲(Ana Rendon Martinez)，表現相當沉穩，以總積點7比1力壓對手晉級。32強賽出戰世界第1的考夫霍爾德，雷千瑩首局來了一支10分箭，第2支稍有偏差8分，第3支回穩射下9分，以27比26比下對手，積點2比0領先。

第2局，雷千瑩維持穩定表現，射下9分、10分和9分，28比27再下一城，取得4比0領先。第3局，對手回穩首支射出10分箭，雷千瑩也馬上回敬10分，可惜第2支稍有偏差8分，以27比29讓出此局，仍以4比2領先。

進入第4回合，雷千瑩連3支9分箭，雙方打成27平，「雷母」以5比3進入第5局，下一局只要打平就能勝出。來到第5局，雷千瑩以10分箭開局，第2支也是10分，把壓力丟給對手，最後一支也是10分，最終7比3勝出，前進16強。

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