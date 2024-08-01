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快訊／鄭怡靜敗給球后無緣4強　第3局纏鬥23分鐘頑強不放棄

▲▼鄭怡靜第3度登上五環殿堂，桌球女單32 強賽結束後，慶祝戰勝經驗豐富的羅馬尼亞選手薩馬拉（Elizabeta Samara）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜在巴黎奧運女單連過3關，今(1)日8強賽對決女單頭號種子孫穎莎，以7比11、4比11讓出前2局後，鄭怡靜第3局與孫穎莎纏鬥了23分鐘，可惜錯過了4個局點，落入0比3遭聽牌的絕境，最終連掉4局落敗，宣告無緣4強。

世界第12的鄭怡靜第3度叩關奧運殿堂，她上屆東京奧運與林昀儒攜手奪下混雙銅牌，但近幾年飽受傷勢所苦，去年杭州亞運忍傷拚完後，強大決心讓人敬佩也不捨。

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▲▼「桌球一姐」鄭怡靜連贏4局叩關8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲「桌球一姐」鄭怡靜8強賽碰上頭號種子孫穎莎。（圖／達志影像／美聯社）

鄭怡靜本屆巴黎奧運「雙線」出擊，先在女單賽事登場，她過去在五環殿堂單打最佳成績是2016年里約奧運取得並列第5，她透露這次的奧運，最大的目標就是享受比賽，「希望能夠在場上更相信自己，保持狀態與積極心態。」

鄭怡靜是本屆女單第7種子，她連過了3關打進8強，但8強賽面臨嚴峻考驗，強碰中國頭號種子孫穎莎，開賽拉鋸後，鄭怡靜以7比11讓出，次局局面倒向孫穎莎，鄭怡靜4比11連掉2局。

儘管總局數0比2落後，鄭怡靜沒有氣餒，第3局開局打成5比5，隨後7比6超前，鄭怡靜以10比9取得局點，可惜沒能把握住，她沉著應戰再以11比10超前。隨後兩人激戰，一路打到17平，鄭怡靜錯過4個局點，孫穎莎則把握住第5個局點，以19比17帶走這一局，鄭怡靜鏖戰了23分鐘後仍落入0比3遭聽牌的絕境。

進入第4局，鄭怡靜以2比6落後，最終逆轉未果，以5比11連掉4局落敗，沒能挺進女單4強。

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